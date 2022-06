Mit "Blonde" erweckt Netflix eine Ikone zu neuem Leben. Nun hat der Streamingdienst einen ersten Trailer zum Skandalfilm veröffentlicht, in dem Ana de Armas in die Rolle von Marilyn Monroe schlüpft.

Als sinnlich-verletzliche Hollywood-Ikone wurde Marilyn Monroe unsterblich - und das, obwohl sie mit nur 36 Jahren ihr Leben durch eine Tabletten-Überdosis verlor. Nun, 60 Jahre nach ihrem Tod, würdigt Netflix die Schauspielerin und Sängerin mit einem eigenen Film. "Blonde" lautet der Titel des Dramas, das auf einem gleichnamigen Roman der US-Bestsellerautorin Joyce Carol Oates beruht und ab 23. September auf der Streaming-Plattform zu sehen sein wird.

Ein erster Trailer zeigt nun Ana de Armas ("Knives Out", "James Bond: Keine Zeit zu sterben") als Marilyn: blond, einsam, zerbrechlich. Laut Netflix verbrachte de Armas jeden Drehtag zwischen zweieinhalb und drei Stunden in der Maske, um einen der wohl größten Stars der 50er-Jahre authentisch zu verkörpern. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Von der Frisur bis zum Make-up sitzt der Monroe-Look perfekt. In weiteren Rollen sollen Bobby Cannavale, Adrien Brody und Julianne Nicholson zu sehen sein.

Der Film soll das tragische Leben von Monroe, die gebürtig Norma Jeane Baker hieß, beleuchten - in all seinen Facetten. Denn das Image als Sexsymbol, das sie berühmt machte, ließ sie zeitlebens auch leiden. Dazu geben die Umstände ihres Todes bis heute Rätsel auf. Bereits vorab kündigte Regisseur und Drehbuchautor Andrew Dominic ("Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford") an, in "Blonde" bewusst die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen lassen zu wollen.