Spektakuläre Bilder, Animationen nicht von dieser Welt und eine dramatische Geschichte: Der erste Trailer zur heiß erwarteten Fortsetzung von "Avatar" entschädigt für mehr als ein Jahrzehnt Wartezeit. Im zweiten Teil von James Camerons Spektakel, "The Way of Water", geht es unter anderem in die Unterwasserwelt.

Auf diesen Trailer hat die ganze (Kino-)Welt hingefiebert: Nach vielen Verschiebungen und insgesamt 13 Jahren Wartezeit dürfen sich Sci-Fi-Fans endlich über erstes Bewegbild aus der "Avatar"-Fortsetzung "The Way of Water" freuen. Ein eineinhalbminütiger Clip entführt die Zuschauenden in die farbenprächtige Welt der blauen Na'vi, die Regisseur James Cameron in seinem visionären 3D-Kinohit "Avatar" 2009 aus der Taufe hob. Mit einzigartigen Animationen, bildgewaltigem Farbenreichtum und reichlich Dramatik - auch unter Wasser - erhöht der Teaser die Vorfreude auf das Kino-Highlight, das im Dezember in den Lichtspielhäusern debütieren soll.

Die lange ersehnte Fortsetzung setzt zehn Jahre nach den Geschehnissen von "Avatar: Aufbruch nach Pandora" ein. Im Mittelpunkt der Geschichte steht erneut das Na'vi-Paar Jake (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldana), das mittlerweile eine Familie mit mehreren Kindern gegründet hat. Doch die Familienidylle wird auch im zweiten Teil der Sci-Fi-Reihe durch äußere Gefahren bedroht. "Eins weiß ich: Wohin wir auch gehen, diese Familie ist unsere Festung", versichert Jake am Ende des Trailers seiner Seelenverwandten.

James Cameron schuf 2009 mit "Avatar" einen der erfolgreichsten Filme aller Zeiten - was in großen Teilen der Optik zu verdanken war. Der Film vereinte reale Schauspieler und erstklassige Computeranimationen zum ersten richtig großen 3D-Spektakel der Kinogeschichte. Nie wurde die damals bahnbrechende Technik spektakulärer eingesetzt. Lohn der Mühen: Mit 2,84 Millarden US-Dollar Einnahmen thront der Film bis heute an der Spitze der ewigen Kohle-Rangliste. Bei den Oscars gab es 2010 drei Preise: für das beste Szenenbild, die beste Kamera und die besten visuellen Effekte.