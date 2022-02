Olaf Scholz ist der erste Bundeskanzler mit einem eigenen Twitter-Account. Seinen Einstand bei dem Kurznachrichtendienst gab er mit Kommentaren zur Bundespräsidentenwahl und Ukraine-Krise.

Mit den Worten "Hallo Twitter!" feierte Bundeskanzler Olaf Scholz eine Premiere: Als erster deutscher Kanzler besitzt der 63-Jährige einen eigenen Account bei dem Kurznachrichtendienst. Unter dem Namen "@bundeskanzler" begrüßte er am Sonntag seine Follower - und er gratulierte zugleich dem neuen alten Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zur Wiederwahl. Der habe "den Bürgerinnen und Bürgern in schwierigen Zeiten Orientierung gegeben und mit Herzblut das höchste Amt im Staat bekleidet", so Scholz.

"Ich freue mich!"

"Danke, dass viele mir in so kurzer Zeit hier folgen", twitterte der Kanzler, der mit seinem Account innerhalb kurzer Zeit 75.000 Follower erreichte. Er sei Bundeskanzler geworden "mit dem Anspruch, meine Politik zu erklären - das soll ab jetzt auch auf diesem Kanal geschehen. Zumindest in dem Maße, in dem die 280 Zeichen es zulassen. Ich freue mich!".

Danke, dass viele mir in so kurzer Zeit hier folgen. Ich bin Bundeskanzler geworden mit dem Anspruch, meine Politik zu erklären – das soll ab jetzt auch auf diesem Kanal geschehen. Zumindest in dem Maße, in dem die 280 Zeichen es zulassen. Ich freue mich! — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 13, 2022

"Wir erleben eine sehr, sehr ernste Bedrohung des Friedens in Europa"

Hochpolitisch wurde es schon kurz darauf: Vor seiner Reise in die Ukraine postete Scholz seine Haltung im Konflikt zwischen dem osteuropäischen Land und Russland: "In Kiew ist mir wichtig, der Ukraine unsere fortdauernde Solidarität und Unterstützung auszudrücken." Von Moskau, so schrieb er in der Fortführung des Tweets, "erwarten wir dringend Zeichen der Deeskalation". Eine weitere militärische Aggression würde "sehr schwerwiegende Konsequenzen für Russland" haben. Scholz schloss mit den Worten: "Wir erleben eine sehr, sehr ernste Bedrohung des Friedens in Europa". Auch auf seinem Twitter-Account, so scheint es, dürfte in Zukunft große Politik gemacht werden.