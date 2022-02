Die Anlaufphase ist längst vorbei - in Folge 3 der VOX-Datingshow "Prince Charming" wird geknutscht und gelästert, was das Zeug hält. Wer den ersten Kuss des Gay-Bachelors ergattert, wer fleißig Gerüchte streut und was "Prinz" Kim zu all dem sagt ...

Gerüchte, Küsse und bittere Tränen: In Folge 3 der Gay-Datingshow "Prince Charming" auf VOX kochten die Emotionen hoch - und natürlich spielte dabei erneut der nach Eigenbekunden "schockverliebte" Kandidat Manfred (33) eine Rolle. Dem war nämlich aufgefallen, dass sich Konkurrent Max (25) auffällig gut mit Bon (28) und auch Jan (26) verstand.

Er habe sogar mal gesehen, wie Max das Bein des Letzteren gestreichelt habe, ließ er beim Frühstück Jean-Cedric (30) und Corey (33) wissen! Seine Hoffnung auf Empörungs-Verbündete erfüllte sich nicht. Beide Männer amüsierten sich eher: "Dramatisch bist du! Du kleine Lästerschwester", so Coreys Kommentar. Das wollte Manfred nicht auf sich sitzen lassen: Er "studiere" lediglich, was so vor sich gehe.

"Prince Charming": Der erste Kuss schmeckt salzig

Dass er kurz darauf nicht zum Gruppendate geladen wurde, machte ihm zusätzlich zu schaffen. Aus dem gleichen Grund war auch Vize-Mister-Gay-Germany Maurice (22) schwer geknickt, weinte sich beim Villen-Senior Arne (40) aus - und war gleichzeitig selbst überrascht davon, wie sehr es ihm zu Herzen ging, dass er schon wieder nicht bei Kim sein durfte: "Ich mein', ich hab' drei Minuten mit ihm gesprochen! Ich kenn' ihn nicht!" Dennoch flossen Tränen ... Arne tröstete: Womöglich sei Maurice ja wieder nicht beim Gruppendate dabei, weil er demnächst ein Einzeldate bekommen würde ...

Zumindest in dieser Folge war das noch nicht der Fall: Nachdem sich Kim mit seinen sechs Auserwählten deren Kinder- und Jugendfotos angeguckt und über die Vergangenheit geplaudert hatte, durfte nur Jan bleiben, auf ihn wartete ein romantisches Einzeldate mit Picknick am Strand. Super Gelegenheit natürlich, um mal aus den Klamotten zu kommen - beide gefielen sich auch in Badehose ausnehmend gut, und so kam, was kommen musste: Im Meer gab's den ersten Kuss der Staffel, den Kim anschließend mit einer "7 von 10" bewertete. "Weil's doch'n bisschen salzig gewesen ist."

"Ich kotz' im Strahl!"

Später am Strand folgte eine ausgiebigere Knutscherei und auf dem Heimweg überlegte Jan: "Wie teil' ich das allen mit, ohne dass sie mich hassen?" Nun, die beste Taktik dafür wählte er nicht: Detailliert und begeistert schwärmte er unter anderem von Kims weichen Lippen, wodurch laut Corey die Stimmung "sofort im Keller" war und sich Bon zu der Bemerkung hinreißen ließ: "Ich kotz' im Strahl!" Der emotional gebeutelte Maurice ließ Jan kurz darauf unter vier Augen wissen, dass sein Kuss-Bericht nicht allzu sensibel ausgefallen war, was dieser zwar mit einem "Das tut mir leid!" quittierte, aber ob dem wirklich so war ...? Man weiß es nicht.

Und Manfred? Tja - der nutzte wenig später die Gunst der Stunde, als Kim mit einem Kasten Bier zur Kandidaten-Villa gekommen und zur Pool-Party gerufen hatte. Jean-Cedric versuchte noch, ihn zur Ruhe zu mahnen: "Versuche, charmant zu sein, unaufdringlich. Ich liebe deine aufdringliche Art, aber das tut nicht unbedingt jeder."

"Wer erzählt denn hier Gerüchte?"

Nützte nix, Manfred nahm Kim zur Seite, steckte ihm eine Blume ins Haar, führte ihn ins Schlafzimmer und berichtete von seinen eingangs genannten "Studien": den - im Grunde sehr harmlosen - "Kuscheleien" zwischen Max und Bon respektive Max und Jan. Jan, der Kims ersten Kuss bekommen hatte! Kim solle auf jeden Fall sein Herz entscheiden lassen "und gucken: Wer ist der richtige Mann im Haus?" Klar, wen Manfred damit meinte ...

Kim brachte er durchaus ins Grübeln, am Ende der Show verabschiedete er aber zunächst Corey, der bei seinem Date letzte Woche ungeküsst geblieben war und nun freiwillig das Handtuch warf, und Florian (34), mit dem es einfach nicht recht gefunkt hatte. Würden auch Max, Bon und/oder Jan gehen müssen? Erst mal nicht.

Kims Dankeschön an Manfred, der ihm "die Augen geöffnet" habe, verbunden mit seiner Ansage, die Kandidaten sollten doch bitte jeder unter der eigenen Decke bleiben, sorgte jedoch für Wirbel. In Bons Augen war nun "die Bombe geplatzt" und er wollte wissen: "Wer erzählt denn hier Gerüchte?" - "Gibt ja wohl nur einen Namen", sprach Kandidat Robin (23) aus, was alle dachten. "The game is on, Manfred!"