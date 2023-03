Rund einen Monat vor seiner Krönung besuchen der britische König Charles III. und die Königsgemahlin Camilla für drei Tage Deutschland. Zum ersten Teil des Staatsbesuchs am Mittwoch, 29. März, wird es im Ersten und bei RTL Sondersendungen geben.

Es ist nicht sein erster Deutschland-Besuch - aber sein erster offizieller Besuch als König Charles III.: Am Mittwoch, 29. März, wird der noch ungekrönte Monarch zusammen mit seiner Frau, der Queen Consort Camilla, in Berlin erwartet. Den ersten Teil des dreitägigen Staatsbesuchs nehmen sowohl die ARD als auch RTL zum Anlass für einige Sondersendungen.

"Royaler Staatsbesuch: König Charles in Berlin" heißt die Sendung, die das Erste am Mittwoch, 29. März, überträgt. Los geht es um 14.05 Uhr, direkt im Anschluss an die "Tagesschau". Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender empfangen die ranghöchsten Royals am Brandenburger Tor mit militärischen Ehren. Unter Moderation von Tina Hassel zeigt das Erste Eindrücke davon ebenso wie von Charles' Begegnung mit einigen Bürgerinnen und Bürgern sowie vom anschließenden Empfang auf Schloss Belevue. Die Leiterin des ARD-Studios London, Annette Dittert, wird das Geschehen gemeinsam mit der Royal-Expertin Leontine von Schmettow einordnen. Auch das Boulevardmagazin "Brisant" im Anschluss um 16.30 Uhr wird den Besuch aufgreifen.

Wesentlich kürzer begleitet RTL das royale Treiben: Um 15 Uhr zeigt der Kölner Privatsender ein einstündiges "Punkt 12 Spezial - König Charles in Deutschland". Moderiert wird die Sondersendung von Katja Burkard.

Weitere Programmpunkte

Für König Charles III. und seine Königsgemahlin Camilla stehen derweil eine ganze Reihe weitere Programmpunkte an: Am Abend des 29. März lädt der Bundespräsident zu einem Bankett, bei dem die Staatsoberhäupter Reden halten werden. Auch am Donnerstag, 30. März, wird der britische Monarch sprechen - diesmal vor dem Deutschen Bundestag. Anschließend stehen für Steinmeier und den König ein Treffen mit Geflüchteten aus der Ukraine sowie Soldatinnen und Soldaten des Deutsch-Britischen Pionierbrückenbataillons in Finowfurt sowie der Besuch des Ökodorfs Brodowin an. Büdenbender und Camilla statten derweil der Komischen Oper Berlin einen Besuch ab.

Am letzten Tag ihrer Deutschlandreise fährt die Delegation am Freitagmorgen mit der Deutschen Bahn nach Hamburg. Nach einem Besuch des Denkmals "Kindertransport - Der letzte Abschied" legen sie einen Kranz am Mahnmal St. Nikolai nieder. Es folgt eine Eintragung ins Goldene Buch Hamburgs sowie ein weiteres Treffen mit Bürgerinnen und Bürgern vor dem Hamburger Rathaus. Zum Abschluss unternehmen Charles und Steinmeier eine Bootsfahrt, während ihre Ehefrauen eine Grundschule besuchen. Danach steht ein Empfang der Britischen Botschaft an.

Die Krönung von König Charles III., der nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 den britischen Thron bestieg, findet am Samstag, 6. Mai, statt. Auch hierzu wird es eine Reihe von Sondersendungen geben.