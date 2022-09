Die jungen Soldaten (hier: Felix Kammerer) erleben in "Im Westen nichts Neues" schon bald, was Krieg wirklich bedeutet.

Angesteckt vom Patriotismus ziehen die Teenager in der Roman-Verfilmung "Im Westen nichts Neues" an die Front - dort erwartet sie die Hölle. Mit einem ersten Teaser-Trailer gibt Netflix einen Einblick in Deutschlands Oscar-Anwärter, der die Grauen des Ersten Weltkriegs verdeutlicht.