Die Pop-Welt war in Schock, als Madonna im vergangenen Monat wegen einer Infektion in die Notaufnahme eingeliefert werden musste. Nun hat sich die Queen of Pop zum ersten Mal seit dem Vorfall an ihre Fans gewandt: Sie wolle niemanden enttäuschen und ihre anstehende Tour durchziehen.

"Danke für eure positive Energie, Gebete, heilende Worte und Unterstützung. Ich habe eure Liebe gespürt." Es sind die ersten Worte, die Madonna an ihre Fans richtet, nachdem sie bewusstlos in ihrem Haus aufgefunden worden war und in die Notaufnahme eingeliefert werden musste. "Ich befinde mich auf dem Weg der Besserung und bin unglaublich dankbar für all die Segnungen in meinem Leben", schreibt die Sängerin auf ihrem Instagram-Profil weiter.

Ihr erster Gedanke, als sie im Krankenhaus aufwachte, habe ihren Kindern gegolten, erinnert sich die Queen of Pop. Der zweite: Sie wolle auf keinen Fall ihre Fans enttäuschen, die Tickets für ihre anstehende Tournee gekauft haben. In den USA hätte die "Celebrations"-Tour schon am 15. Juli beginnen sollen, doch die US-Daten müssen verschoben werden. Auf die in Europa geplanten Auftritte soll das aber keine Auswirkung haben: Dieser Teil der Tour soll wie geplant im Oktober beginnen.

"Werde wieder bei euch sein, sobald ich kann!"

Madonnas Zusammenbruch ereignete sich am 24. Juni. Manche, darunter auch die eigene Familie des Megastars, rechneten bereits mit dem Schlimmsten. Ursache für den Vorfall soll eine verschleppte Infektion gewesen sein. Nach fünf Tagen wurde die 64-Jährige wieder aus dem Krankenhaus entlassen. "Meine Aufmerksamkeit gilt jetzt meiner Gesundheit", schreibt Madonna. Doch sie "versichert" auch: "Ich werde wieder bei euch sein, sobald ich kann!"

Im Rahmen der "Celebrations"-Tour, bei der die Sängerin ihre größten Hits performen wird, sind auch vier Termine in Deutschland geplant: Am 15. und 16. November in der Kölner Lanxess Arena sowie am 28. und 29. November in der Mercedes Benz Arena in Berlin.