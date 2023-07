Der ohnehin schon topbesetzte "Barbie"-Film von Greta Gerwig bekommt nun weitere prominente Unterstützung: Megastar Billie Eilish steuert einen Song zum Soundtrack bei.

Billie Eilish kann mit ihrer Begeisterung kaum hinterm Berg halten: "Wir haben diesen Song für Barbie gemacht und es bedeutet mir absolut die Welt", schreibt die 21-jährige Sängerin stolz bei Instagram. Das Lied, das sie gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas geschrieben hat, trägt den Titel "What Was I Made For?" (deutsch: "Wofür wurde ich geschaffen?") und erscheint bereits am Donnerstag, 13. Juli, um 16 Uhr nach deutscher Zeit. Der Kinofilm "Barbie" von Greta Gerwig startet offiziell eine Woche später, am Donnerstag, 20. Juli, in Deutschland. "Dieser Film wird euer Leben verändern", verspricht Eilish, "und hoffentlich auch der Song. Macht euch bereit zu schluchzen." Eine kleine Kostprobe bekommen Fans schon jetzt auf dem offiziellen TikTok-Kanal von Billie Eilish.

Barbie-Fan Billie

In ihrer Instagram-Story teilte Eilish außerdem ein paar Kinderfotos, die beweisen, welch großer Barbie-Fan sie einst war: Ein Foto zeigen die Geschwister Billie und Finneas vermutlich am Weihnachtsmorgen mit je einem riesigen Spielzeugkarton in den Armen. In Billies Fall handelt es sich dabei um ein pinkes Barbie-Haus. Weitere Bilder zeigen die kleine Billie, die sich an ihrem Geburtstag über eine Barbie-Torte samt eingebackener Puppe freut.

Auf dem Soundtrack "Barbie the Album", der zum US-Kinostart am Freitag, 21. Juli, erscheint, ist Eilish in guter Gesellschaft: Neben den Sängerinnen Lizzo und Dua Lipa sind auch die Rapperinnen Nicki Minaj und Ice Spice, Sänger Khalid und die Band Haim darauf vertreten. Selbst Hauptdarsteller Ryan Gosling steuert mit "I'm Just Ken" einen Song bei.

Prominent besetzter Film

"Barbie" erzählt von der gleichnamigen blonden Puppe ( Margot Robbie), die aus dem perfekten "Barbie-Land" rausgeschmissen wird, weil sie sich nicht an die Regeln halten will. Danach landet sie in der echten Welt, immer an der Seite ihr Ken (Gosling). Sie möchte zu ihren Puppenfreunden zurückkehren, um ihnen zu zeigen, dass es mehr gibt als "Barbie-Land". Doch die Rückkehr verläuft alles andere als glatt. Neben Robbie und Gosling werden Helen Mirren, Will Ferrell, Michael Cera, Simu Liu und Sängerin Dua Lipa in "Barbie" zu sehen sein. Auch aus der Netflix-Serie "Sex Education" stoßen drei weitere Schauspieler zum Cast: Connor Swindells, Ncuti Gatwa und Emma Mackey. Ebenfalls am Start ist "Bridgerton"-Star Nicola Coughlan.