Noch dieses Jahr sollen die Dreharbeiten zum Film über die verstorbene Musik-Legende Michael Jackson starten. Auf Instagram verriet Regisseur Antoine Fuqua nun, wen er für die Rolle des "King of Pop" besetzt hat.

Es bleibt in der Familie: Bis heute gehört Sänger Michael Jackson zu den absoluten Ausnahmekünstlern dieser Welt, nicht umsonst wird er der "King of Pop" genannt. Seine Hits sind genauso zeitlos wie seine Tanzschritte, seine Karriere ist genauso erstaunlich wie seine globale Beliebtheit. Nun wagt sich Regisseur Antoine Fuqua an eine Verfilmung über das Leben der Musiklegende - doch wer könnte jemanden wie Michael Jackson verkörpern?

"Keinen anderen Künstler mit der Kraft"

Wie Fuqua auf Instagram verkündete, soll niemand geringeres als Jaafar Jackson, der Neffe des "King of Pop", in die Rolle des Superstars der 80er- und 90er-Jahre schlüpfen. Der 26-Jährige ist der Sohn des Musikers Jermaine Jackson. Laut dem Regisseur seien alle "stolz darauf, Jaafar Jackson als Michael ankündigen zu können". Die Dreharbeiten sollen noch dieses Jahr beginnen. "Für mich gibt es keinen anderen Künstler mit der Kraft, dem Charisma und der musikalischen Begabung von Michael Jackson", erklärte Fuqua kürzlich in einer Mitteilung.

Der Film soll das gesamte Leben des Künstlers beleuchten, dessen Karriere bereits als Kind mit seinen Geschwistern in der Band "The Jackson Five" begann. Neben der Familie des Sängers wird auch Filmproduzent Graham King ("Bohemian Rhapsody") an der Verfilmung mitwirken. Für das Drehbuch wurde John Logan ("Gladiator", "James Bond 007: Spectre") beauftragt