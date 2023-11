Die Debatte um große Franchises spaltet die Filmindustrie: Während Regisseure wie Martin Scorsese zum Kampf für eigenständige Filme aufrufen, forderte Christopher Nolan in einem Interview nun ein Gleichgewicht zwischen allen Arten von Filmen.

Aktuell brodelt es in Hollywood: Eine Debatte darüber, wie sehr sich die Branche auf etablierte Franchises wie Superheldenfilme verlässt und wie viele eigenständige Filme in Auftrag gegeben werden, erhitzt die Gemüter. Nun äußerte sich erstmals Christopher Nolan: Es müsse es ein Gleichgewicht zwischen allen Arten von Filmen geben. Ein Reporter der Nachrichtenagentur "Associated Press" konfrontierte den "Oppenheimer"-Regisseur mit Martin Scorseses Forderung aus einem früheren "GQ"-Interview: Ihm zufolge sei es wichtig, gegen den Trend der Comic-Verfilmungen anzukämpfen, um eine robustere Filmkultur zu erhalten und das Kino "zu retten".

Nolan erklärte daraufhin im Gespräch mit der Agentur: "Ich denke, in Hollywood gibt es immer ein Gleichgewicht zwischen etablierten Titeln, die ein Stammpublikum sichern, und dem, was die Leute wollen". Das sei schon immer ein wichtiger Teil der Ökonomie Hollywoods, und es zahle dafür, dass viele andere Arten von Filmen gemacht und vertrieben werden können.

Christopher Nolan über das filmische Gleichgewicht in Hollywood

Darüber hinaus sei es wichtig, auch das Publikum und sein "Verlangen nach etwas Neuem" zu respektieren. Einer der großen Reize eines Kinobesuchs sei, den Trailer für einen Film zu sehen, von dem man noch nie gehört hat, oder eine Art von Film, den man noch nie oder schon lange nicht mehr gesehen hat. Nolan ist überzeugt: "In einem gesunden Ökosystem in Hollywood geht es um eine Balance zwischen zwei Dingen, und das war schon immer so."

Im Zuge dessen riet der 53-Jährige davon ab, künftig die Publikumsreaktionen auf den ein oder anderen Film zu sehr zu analysieren. "Sie sind nicht realistisch, was die Art und Weise angeht, wie wir Filme sehen". Schließlich habe jeder andere Erwartungen an Filme. Es gebe Horrorfilme, Komödien und Dokumentarfilme - auf der Kinoleinwand könne alles zu sehen sein. Nolan betonte in diesem Zusammenhang: "Je mehr Abwechslung wir also haben, je mehr interessante Filme gemacht werden, desto besser ist es für uns alle als Kinobesucher und als Fachleute der Branche."