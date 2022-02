Atemübungen und Nackenmassage! In der achten Casting-Episode von "Deutschland sucht den Superstar" (RTL) wurden wirklich alle Register gezogen. Trotz der Wellness-Einlagen herrschte Nervosität bei Jury und Talenten: Es geht in die letzten Casting-Runden und die Auslandstickets sind rar gesät.

Die gute Nachricht für alle verbliebenen DSDS-Fans: Es gab in der Woche, in der "Das Supertalent" von RTL offiziell eine (mindestens) einjährige "kreative Pause" verordnet bekam, keine gleich- oder ähnlich lautende Meldung über "Deutschland sucht den Superstar". Im Gegenteil: Beinahe trotzig wirkten die Trailer für die "Staffel 2023", für die man sich bereits bewerben kann. "DSDS startet in eine neue Ära, sei dabei", heißt es da.

Frage: Wenn die neue Ära erst 2023 beginnt, um was handelt es sich dann bei der jetzt laufenden 19. Staffel?

"Bei DSDS geschieht ein Umbruch", zeigte Kandidat Arian Golic feines Gespür für die Situation. Er ging dann aber einen Schritt weiter: "Am besten wäre, wenn ich der Umbruch wäre." Aha, ein weiteres Exemplar der Marke "gnadenlose Selbstüberschätzung"? Aber dann kam eine der angenehmeren Überraschungen im laufenden Wettbewerb.

Völlig entspannt: Arian Golic atmet sich nach Italien

Der 25-jährige Golic ist zwar bodenständig ("Ich bin ein Landei aus dem Odenwald."), schwebt aber gern über den Dingen: Vor wichtigen Ereignissen meditiert er, und natürlich ist DSDS wichtig. Also setzte er sich - mit der gesamten Jury - erst mal auf den Boden des Glaskubus und machte Atemübungen. Und dann brummelten ("Ommmmm!") ganz ungewohnte Klänge nach draußen zum ratlosen Fußgängerzonen-Publikum.

Gut aber, dass die Frohnatur ("Na, spürt ihr's, jetzt ist der ganze Stress weg, oder?") auch stimmlich was auf dem Kasten hat. So atmete er sich dank Lionel Richie ("Hello") erst in den Recall und dort dann - ebenso gefühlvoll - mit "Sorry Seems To Be The Hardest Word" von Elton John zum Auslandsrecall-Ticket. Mit ihm werden die quirlige Lisa Hettinger (20) und der rockende Dominik Simmen (22) die Reise nach Apulien antreten. Sieben andere Talente, die es in den Recall schafften, gingen dagegen leer aus.

10 von 14 Talenten im unsichtbaren Recall

10 von 14 diesmal gesendeten Kandidaten schafften es also in den Recall. Chefjuror Florian Silbereisen (im RTL-Werbesprech "Mega-Entertainer" oder "Traumschiff-Kapitän") unterstrich, dass er und seine Mit-Juroren Ilse DeLange (wahlweise "Country-Queen", "ESC-Teilnehmerin" oder "Country-Lady" genannt) und Toby Gad ("Leona-Lewis-Produzent" oder allgemein "Hit-Producer") genau darauf achteten, ob es im Recall zu "Entwicklung, Fortschritt oder Stillstand" kam.

Ja, das wäre sicher auch für die Zuschauer interessant gewesen. Für die Redaktion nicht so. Von den Recall-Auftritten war erneut so gut wie nichts zu sehen. Das macht die Arbeit der Jury - und ihre ach so schwierigen Entscheidungen - dann natürlich tierisch transparent. Also in dieser Hinsicht täte den Machern eine kreative Auszeit durchaus gut. Gerne auch länger als ein Jahr ...

Silbereisens Nackenmassage rettet Kandidatin in den Recall

Auffällig in der achten Casting-Episode war die Nervosität der Jury. 2:1-Entscheidungen waren erneut häufig. Teilweise schienen die Juroren einige Meinungen ihrer Kollegen kaum fassen zu können. Florian Silbereisen etwa fiel fast vom Glauben ab, als seine Mit-Juroren an Femke Philipens zweifelten. Und ausgerechnet Ilse DeLange, Holländerin wie Philipens, hielt gar nichts von Schützenhilfe und gab ihrer Landsfrau kaltlächelnd ein Nein. Als auch Toby Gad rumdruckste, schritt Silbereisen zum Äußersten - und massierte Gad den Nacken, bis der wohlig einknickte: "Na gut, ja!"

Einer anderen Kandidatin, Tukki Mohanamoorthy, half wiederum Toby Gad in die nächste Runde. Als Tukki, eigentlich Gamerin mit eigenem Twitch-Kanal, gesanglich voll am Lied vorbeiballerte, brachte sie Gad am Klavier auf den rechten Weg. Da war dann auch DeLange ("Die richtige Tonart ist ja so wichtig!") glücklich und Tukki plötzlich statt am Boden mit 3:0 im Recall.

Die Recall-Liebe: DeLange schenkt ihr Herz einem Rocker

Ilse DeLange dagegen redete dann bei einer weiteren Landsfrau, Paloma Schilder, mit Engelszungen auf das Zünglein an der Recall-Waage ein, in diesem Fall Florian Silbereisen. Toby Gad lehnte den riesigen DeLange-Fan ("Wegen ihr bin ich hier.") nämlich trotz schöner krächzig-rauchiger Stimme ab. "Ich liebe deine Stimmfarbe", meinte dagegen DeLange und überredete den Flori: "Komm, da ist genug Potenzial da, Jungens".

Bei Sunnyboy Dominik Simmen waren sich dagegen alle einig - und zwar in Rekordgeschwindigkeit. Der Rocker mit den blitzendsten blauen Augen seit (die Älteren werden sich erinnern) Steve McQueen versetzte die Jury mit seinem "Are You Gonna Be My Girl" von Jet regelrecht in Rock-Ekstase. DeLange wurde zum headbangenden Rock-Chick, Silbereisen reckte die Hand zur Pommesgabel und sogar Toby Gad zuckte nervös. Kaum war Dominik durch mit dem Song, jauchzte DeLange "Yes, I Gonna Be Your Girl" und Silbi und Toby gaben ihr Plazet zum 3:0-Durchmarsch.

Der DSDS-Traum: Aus der Dusche zum Superstar

Lisa Hettinger, die auch mit nach Italien darf, musste auf dem Weg zum Triumph Vorurteile überwinden. Sie machte nämlich erst mal das, was sie fast so gut kann wie Singen: "Ich bin eine Labertasche." Zum Glück ließ sie vielen Worten dann bei "I See Red" von Everybody Loves An Outlaw noch mehr geniale Töne folgen. "Viel Gerede", attestierte Silbereisen, "aber dann hast du echt geliefert."

Fast ohne Gelaber kam Kai Goebel aus. Der Dorfmensch aus der Vulkaneifel ist von Haus aus zurückhaltend. Nur unter der Dusche dreht er auf. Und seine "Shower-Songs" bescheren seiner Freundin Gänsehaut - vor Wonne, wohlgemerkt. Deshalb meldete sie ihren Liebsten heimlich bei DSDS an. Hier auf der Bühne drohte Kai zunächst baden zu gehen - "Mars" von Georg Stengel passte gar nicht. Zum Glück gab ihm die Jury eine zweite Chance. "Sing für deine Freundin", feuerte Silbereisen an. Das wirkte: Nach "Wie soll ein Mensch das ertragen" von Philipp Poisel seufzte Gad "Ich habe die Liebe in deiner Stimme gehört" und wuppte Kai in den Recall.

"Schön, dass du ihn angemeldet hast", rief Silbereisen Kais Freundin zu. Stimmt. Auch wenn der Traum nur kurz weiterlebte. Im Recall war dann Schluss. Wasser abgedreht.