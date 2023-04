Elizabeth Olsen ist kein Fan davon, für Action-Szenen selbst vor der Kamera zu stehen. In einem Interview erklärte die "WandaVision"-Darstellerin nun, weshalb sie den Einsatz von Stunt-Doubles bevorzugt - und verriet zudem, wie es um die Zukunft von Wanda Maximoff bestellt ist.

Sie verkörpert eine der mächtigsten Superheldinnen des Marvel-Universums: Als Scarlet Witch alias Wanda Maximoff musste Elizabeth Olsen seit ihrem MCU-Debüt 2014 ("The Return of the First Avenger") bereits den ein oder anderen waghalsigen Stunt vor der Kamera hinlegen. Wie die Schauspielerin nun in der "Late Show" mit US-Talker Stephen Colbert verriet, ist in den meisten Actionszenen nämlich tatsächlich Olsen höchstpersönlich zu sehen. Dabei ist die 34-Jährige kein großer Fan davon, ihre Stunts selbst zu absolvieren.

Zukunft von Wanda Maximoff: "Wir können alles machen"

"Es ist eine Verschwendung von jedermanns Zeit, weil ein Stunt-Double das so viel besser kann", erklärte Olsen. Im 2022 erschienenen Kassenschlager "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" etwa habe sie "die meisten Stunts" selbst übernommen, auch, wenn ihr das wenig Freude bereite. "Das ist so lächerlich - es gibt nicht ohne Grund ein Double", klagte Olsen weiter.

Wie es zukünftig mit Wanda Maximoff weitergehen wird, sei laut Olsen nach dem Ende der "Doctor Strange"-Fortsetzung gänzlich offen. "Wir können jetzt alles mit ihr machen", sagte die jüngere Schwester von Mary-Kate und Ashley Olsen vor kurzem gegenüber dem US-Portal "ScreenRant". "Ich habe das Gefühl, dass wir schon so viel gemacht haben. Jetzt können wir wirklich Spaß haben", so der "WandaVision"-Star.