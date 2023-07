"Ich musste mir eine Auszeit nehmen, weil ich jemand wurde, den ich nicht mehr wirklich erkannte." In einem emotionalen YouTube-Video entschuldigt sich Sänger Liam Payne bei seinen Fans und spricht offen darüber, warum er sich heimlich Hilfe holen und 100 Tage in Reha verbringen musste.

Dieser Seelenstriptease überrascht sogar die härtesten One Direction-Fans: Offen wie nie zuvor spricht der britische Sänger und frühere One Direction-Star Liam Payne (29) in einem achtminütigen YouTube-Video mit dem Titel "I'm back" über seine schlimmste Lebenskrise. Am Tiefpunkt seiner Karriere angekommen, holte sich Payne heimlich Hilfe und ließ sich freiwillig in eine Spezialklinik im amerikanischen Louisiana, einweisen. "Ich war zu diesem Zeitpunkt in schlechter Verfassung und wirklich froh, meinem Leben und meiner Arbeit einen Riegel vorschieben zu können."

Kontroverser Podcast sorgte für Shitstorm und Zusammenbruch

Warum der Popstar überhaupt vor dem psychischen Kollaps stand, mag mehrere Gruünde haben. Nach dem Ende der so erfolgreichen Zeit mit One Direction mit 50 Millionen verkauften Alben und mehreren Nummer-Eins-Hits weltweit versuchte sich Payne als Solokünstler. Gemeinsam mit Rita Ora gelang ihm sogar ein Nummer-Eins-Hit: "For You", Doch der liegt inzwischen schon fünf Jahre zurück. Seitdem stockt die Karriere - schwer zu verkraften für jemanden, dem immer die Sonne ins Gesicht schien. Der Sänger gesteht selbst, dass er daran zu knabbern hatte.

Seinen Frust und seine schlechte Laune bekamen häufig andere ab - in Logan Pauls Podcast "Impaulsive" sogar seine früheren Bandmitglieder. Payne zeigte sich dort stinkig, abgehoben, schlecht gelaunt, beschimpfte öffentlich Ex-Kollege Zayn Malik und erklärte vollmundig, dass er sich als das erfolgreichste Mitglied von One Direction sehe. Ganz schön großmäulig, wenn man um die Strahlkraft und die Erfolge seines früheren Kollegen Harry Styles weiß. Das sahen auch die vielen Fans, die One Direction noch immer hat, so - und straften Liam mit einem Shitstorm ab.

Liam Payne entschuldigt sich für Fehler

Dieser Podcast mit dem daraus resultierenden Hate im Netz hat Paynes Leben verändert. Reumütig gesteht der Sänger nun Fehler ein. "Vieles von dem, was ich gesagt habe, war falsch. Dafür möchte ich mich entschuldigen". Er geht sogar noch einen Schritt weiter und behauptet, der Podcast mit all seinen negativen Folgen sei ein "lebensverändernder Moment" gewesen, der ihm das Leben gerettet habe. "Ich habe erkennen müssen, wie weit ich mich von der Person, dem Künstler und dem Vater entfernt habe, der ich sein wollte."

Besonders berührt zeigte er sich von der Zuwendung seiner Ex-Partnerin Cheryl Cole (40) und des gemeinsamen Kindes Bear Grey (6). "Mehr als alles andere möchte ich mich bei Bear und seiner Mutter bedanken, dafür dass sie mir die Freiheit gegeben haben, zu gehen und gesund zu werden." Aber auch die Unterstützung seiner früheren One Direction-Bandmitglieder in dieser schweren Zeit gingen ihm unter die Haut: Harry Styles, Louis Tomlinson und Niall Horan "kamen mir zu Hilfe, als ich sie am meisten brauchte - sogar Zayn!"

"Ich habe seit sechs Monaten keinen Alkohol getrunken!"

Während seiner 100-tägigen Therapie in Louisiana hat sich Payne mit vielen neuen Dingen beschäftigt. "Ich sollte Dinge austesten und finden, die mir wirklich Spaß machen." So hat er begonnen zu zeichnen. In der Reha gab es während der kompletten Zeit kein Telefon und auch keinen Kontakt zur Außenwelt. Für den Star vielleicht der wichtigste Schlüssel auf der Suche nach sich selbst: Er konnte viel nachdenken, reflektieren. Heute wirkt er verändert, geläutert, räumt Fehler ein, hat laut eigenen Aussagen seit sechs Monaten keinen Alkohol getrunken.

Sein Resümee: "Es fühlt sich jetzt wieder so an, dass ich mein Leben im Griff habe. Ich bin einer neuer Mensch!" Viele Fans werden gespannt sein, wie der "neue Liam Payne" wirklich tickt. Im September startet seine neue Welttournee in Südamerika.