Dank der Netflix-Serie "Stranger Things" avancierte Caleb McLaughlin zum umjubelten Star. Trotzdem hat der Schauspieler mit Rassismus zu kämpfen, wie er nun in einem Interview berichtete,

Ehrliche Worte, die nachdenklich stimmen: Caleb McLaughlin hat auf einer Comic-Messe in Belgien von schlimmen Erfahrungen berichtet, die der Jungstar im Rahmen der ersten Staffel von "Stranger Things" machen musste. "Bei meiner allerersten Comic-Con haben sich einige Leute nicht in meine Schlange gestellt, weil ich schwarz war", erinnerte sich der 20-Jährige im Rahmen einer Podiumsdiskussion. Noch immer würden manche Menschen ihm wegen seiner Hautfarbe Unterstützung verweigern, erklärt McLaughlin.

"Man spürt den Rassismus, man spürt die Bigotterie", klagte der Schauspieler. Besonders mitgenommen habe ihn das, als er noch jünger war: "Manchmal ist es schwer, darüber zu sprechen und die Leute zu verstehen, aber als ich jünger war, hat mich das definitiv sehr beeinflusst."

Caleb McLaughlin will "Positivität und Liebe verbreiten"

Der Umgang mit ihm habe McLaughlin als junger Schauspieler an seinen Fähigkeiten zweifeln lassen. Er habe sich gefragt: "Warum bin ich der unbeliebteste? Warum habe ich die wenigsten Anhänger?" Darüber habe er sich auch mit seinen Eltern unterhalten, wie sich der Netflix-Star erinnerte: "Meine Eltern mussten mir sagen: 'Es ist eine traurige Wahrheit, aber das liegt daran, dass du das schwarze Kind in der Serie bist.'" Ihm liege aber am Herzen, Leuten, die ihn hassen, nicht Hass zurückzugeben. McLaughlin wolle stattdessen "Positivität und Liebe verbreiten".

Neben Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp und Gaten Matarazzo ist Caleb McLaughlin einer der Hauptdarsteller des Netflix-Hits "Stranger Things". Die Mysteryserie bringt es bereits auf vier Staffeln. Derzeit laufen die Arbeiten an der finalen fünften Staffel des Publikumshits. Neben seinem Engagement in "Stranger Things" machte sich McLaughlin in weiteren Produktionen des Streamingdienstes einen Namen. Zunächst wirkte er 2019 in Steven Soderberghs Basketballdrama "High Flying Bird" mit. 2020 schwang er sich dann nebst Hollywoodstar Idris Elba in "Concrete Cowboy" aufs Pferd. Das Vater-Sohn-Drama spielt in der Cowboy-Subkultur im heutigen Philadelphia.