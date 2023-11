Immer wieder berichten Musikerinnen und Musiker von Wurfattacken ihrer Fans bei Live-Auftritten. Als bei einem Konzert in Buenos Aires nun auch neben Taylor Swift ein Fan-"Präsent" auf der Bühne landete, fand die Sängerin deutliche Worte.

Immer wieder fliegen bei Konzerten Gegenstände auf die Bühne. Auch bei einem Auftritt von Taylor Swift in Buenos Aires kam es am Sonntag zu einem Zwischenfall, der die Sängerin zu einer deutlichen Ansage bewegte. Auf Bildern und Videos, die derzeit auf X (ehemals Twitter) kursieren, ist zu sehen, wie ein Fan einen Gegenstand auf die Bühne wirft - wohl einen BH, wie die X-User mutmaßen.

Taylor Swift wurde nicht von dem geworfenen Fan-Geschenk getroffen. Trotzdem richtete die Sängerin einen nachdrücklichen Appell an die Konzertbesucherinnen und -besucher: "Es macht mir Angst, wenn Dinge auf die Bühne geworfen werden", stellte Swift klar. "Wenn es auf der Bühne liegt, kann ein Tänzer darüber stolpern." Sie freue sich über mitgebrachte Geschenke, erklärte die 33-Jährige: "Aber könnt ihr die bitte nicht auf die Bühne werfen?"

Ein gefährlicher Trend

Ähnliche Vorfälle hat es in jüngerer Vergangenheit mehrere gegeben. So musste sich im Sommer ein Mann aus New Jersey vor Gericht verantworten, weil er Bebe Rexha bei einem Konzert in New York mit einem Handy beworfen haben soll. Sowohl Harry Styles als auch der Rapper Drake sind ebenfalls schon auf der Bühne von Handys getroffen worden. Sängerin Ava Max ist sogar auf der Bühne geohrfeigt worden. Gegen Rapperin Cardi B wurde im August wegen Körperverletzung ermittelt, nachdem diese ihr Mikrofon nach einer Konzertbesucherin geworfen hatte, von der sie mit einem Getränk bespritzt worden war.