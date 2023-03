Knapp zwei Jahre nach der Veröffentlichung seines letzten Solo-Albums "=" (Equals) im Jahr 2021 meldet sich Ed Sheeran zurück: Sein insgesamt sechstes Studioalbum "-" (Substract) erscheint schon in Kürze.

Es sei das "bisher persönlichste Album" des Sängers, heißt es in einer Ankündigung von Warner Music: Bereits am 5. Mai dieses Jahres erscheint das nunmehr sechste Studioalbum von Ed Sheeran. Die Platte mit dem Titel "-" (Substract) markiert den Abschluss der "Mathematical"-Ära, die 2011 mit Sheerans erstem Album "+" (Plus) startete.

"Ich hatte ein Jahrzehnt lang an 'Subtract' gearbeitet und versucht, das perfekte Akustik-Album zu gestalten, indem ich Hunderte von Songs geschrieben und aufgenommen habe, mit einer klaren Vorstellung davon, wie es sein sollte", erklärt Sheeran selbst. "Dann, Anfang 2022, veränderte eine Reihe von Ereignissen mein Leben, meine geistige Gesundheit und letztlich auch meine Sicht auf Musik und Kunst." Der 32-Jährige habe seine "tiefsten, dunkelsten Gedanken" in seine neuen Songs fließen lassen.

Sheeran: Neues Album ist "Falltür zu meiner Seele"

"Es öffnet die Falltür zu meiner Seele. Zum ersten Mal versuche ich nicht, ein Album zu machen, das den Leuten gefällt, sondern ich bringe einfach etwas heraus, das ehrlich ist und dem entspricht, wo ich in meinem Erwachsenenleben stehe", verrät der Engländer. Unter anderem habe Sheeran auf der Platte eine Erkrankung seiner Frau Cherry Seaborn und den Tod eines engen Freundes verarbeitet.

Insgesamt soll "-" 14 Songs mit Titeln wie "Boat", "Eyes Closed" und "Colourblind" umfassen, die dem Label zufolge "von zurückgenommenen, Folk-gefärbten Klangbildern bis hin zu satteren Arrangements in voller Band- beziehungsweise Orchesterbegleitung reichen". Das neue Album kann ab sofort vorbestellt werden.