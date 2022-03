"Wolkig mit gelegentlichen Raptoren-Niederschlägen" - so lautet Capcoms Wetterprognose für das Jahr 2043. Im neuen neuen Koop-Action-Titel "Exoprimal" tun sich sogenannte "Vortex"-Öffnungen auf, aus denen scharenweise Dinos strömen. Ihnen gegenüber stellen sich sogenannte "Exofighter" - mutige Soldaten in "Iron Man"-Anzügen.

Kein neues "Dino Crisis", aber so ähnlich: In seinem jüngst angekündigten Online-Action-Koop-Game "Exoprimal" lässt Capcom zwei Teams aus jeweils fünf "Exofightern" - mutige Soldaten in "Iron Man"-Anzügen - gegen Tausende von gefräßigen Urzeitechsen antreten, die im Jahr 2043 aus lila leuchtenden "Vortex"-Blasen auf die Erde niederregnen. Wer die Mission als Erstes trotz der "Wolkig mit Aussicht auf Dino-Regen"-Wetterprognosen erledigt, gewinnt. Und ja, das ist genauso irre und chaotisch, wie es klingt.

Capcom zufolge erscheint "Exoplanet" im Laufe des Jahres 2023 für Windows-PC (Steam), Xbox One und Series X/S sowie für Playstation 4 und 5. Ob es sich um einen Vollpreis-Titel oder ein Free-2-Play-Spiel mit Ingame-Store handeln wird, ist noch nicht bekannt.