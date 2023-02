Diese Woche ist "Das perfekte Dinner" zu Gast am Niederrhein. An Tag 1 möchte Natalie (47) ihre Gäste mit regionaler und italienischer Hausmannskost verwöhnen. Doch so richtig rund läuft der Abend nicht. Auch die Gastgeberin froh ist, dass er überhaupt stattfinden kann ...

"Ich bin eigentlich eine Chaos-Queen", stellt sich Natalie aus Kevelaer am Niederrhein vor. Chaotisch startet auch der "Das perfekte Dinner"-Tag der selbständigen Kosmetikerin: "Wir hatten bis vorhin keinen Strom. Es war echt kritisch." Zum Glück läuft wieder alles, und die 47-Jährige kann die Vorbereitungen starten. Es gibt "Niederrheinische Köstlichkeiten": Vorspeise: Erdäpfel in Begleitung

Hauptspeise: Ossobuco trifft auf Gärtnerglück

Nachspeise: Süßer Niederrheiner mit italienischem Touch Einer der noch unbekannten Gäste ist Florian (39): "Ich wünsche mir, dass die Gruppe authentisch ist, dass da keiner eine Maske trägt und sagt, für 'Das perfekte Dinner' ziehe ich jetzt hier eine Show ab. Wobei - der Niederrheiner ist nicht so." Ein Blick auf die Speisekarte bestätigt: "Klingt nach Vertrautem, keine Experimente!" "Es war nicht heiß. Es war auch nicht warm." Die Aufregung ist beim Limoncello-Spritz schnell verflogen. "Nett, bunt gemischt", freut sich Natalie über die sympathische Truppe. Schnell türmt sie Lachscreme auf Schwarzbrot und brät die Reibekuchen an, um die Vorspeise zu servieren. Andrea (59) lobt die Kombination aus Niederrhein und Italien: "Ist dir gut gelungen." Florian findet: "Handwerklich war der Reibekuchen top" - nur leider zu kalt. Weniger gut kommt die Lachscreme bei Maurice (39) an: "Insgesamt hätte ich mir da ein bisschen mehr Würze gewünscht." Florian stimmt zu: "Lachs aus der Packung, Schlangengurke und ein bisschen Creme dran ist jetzt auch kein Meisterwerk." Sein Fazit zur Vorspeise: "Gut gedacht, ok gemacht." Andrea gesteht: "Ich esse kein Kalbfleisch." Gut, dass Natalie einen panierten Kürbis als Alternative für ihr Ossobuco anbieten kann. Das dauert jedoch, bemängelt Florian: "Ich hätte mir gewünscht, dass sie die Dinge anders vorbereitet hätte, damit sie mehr Zeit bei uns am Tisch hätte verbringen können." Natalie wünscht sich derweil eine Wärmebrücke: "Alle drei Komponenten warm auf die Teller zu kriegen, das ist Sport." Sie serviert Fleisch, Kartoffelstampf und Gemüse. Andrea formuliert es diplomatisch: "Es war nicht heiß. Es war auch nicht warm." "Herrencreme ist nicht Niederrheinisch" Zum Abschluss gibt's dreierlei Nachtisch: Herrencreme, Espresso Panna Cotta und Honigkuchen-Tiramisu. "Original Kevelaer Bienenhonigkuchen", betont Natalie die Regionalität. "Wir sind hier in einer Wallfahrtsstadt. Da kommen die Pilger extra für die Kirchen und für den Honigkuchen." Florian deckt einen Irrtum auf: "Herrencreme ist nicht Niederrheinisch." Maurice ist die Sahne-Pudding-Creme ohnehin zu mächtig: "Das ist schon wieder so ein bisschen Oma." Zozan (24) schmeckt's: "So in der Art habe ich das auch noch nicht gegessen." Gesamteindruck: schöner Abend mit Luft nach oben. Mit 30 Punkten legt Natalie immerhin einen soliden Start in die Woche hin.