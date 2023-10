Kein Tanzschritt sitzt, die Tanz-Coaches verspäten sich, die Haarfarbe ist noch unklar, und dann die eigene Mutter als Moderatorin: Estefanias Aufregung vor ihrem ersten eigenen Konzert ist unbeschreiblich. Wird es in "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" (RTLZWEI) zum Fiasko?

Kassel, Club A7: Der große Tag von Estefanias erstem Headliner-Konzert "Estefania & Friends" ist gekommen, doch es gibt Probleme beim Soundcheck und der Generalprobe. Bereits im Vorfeld ist vor allem das Tanztraining voller Höhen und Tiefen. Über Social Media hat "Este" (21) zwei Kölner Tanzprofis gefunden, die ihr bei einer Choreografie für den Gig helfen sollen. Und obwohl Babak und Mehli sie als "Queen" bezeichnen, gestalten sich die Bewegungsabläufe wenig königlich.

Dabei ist "Este" selbst ihre größte Kritikerin: "Mein Kopf ist nicht so schnell, wie meine Füße und Hände sein sollten." Babak gibt sein Bestes, sie zu motivieren: "Ich brauche Posen! Sei selbstbewusst, fühl es!" Für "Sommerliebe", die Hommage an ihren Freund Ali, hat er sogar einen speziellen "Ali-Move" entwickelt. Als auch der nur mäßig klappt, ist Este frustriert: "Ich hab die Schritte doch im Kopf, Alter."

Am Konzertabend sind die Tänzer verspätet, und Estefania muss die Choreografien alleine durchgehen. "Unnormal sch...", flucht die junge Sängerin. Es fließen Frusttränen. Aber sie hat einen mehr als starken Beistand an ihrer Seite.

"Ordentlich was auf den Rippen und schönes Pferdehaar"

Und eine mehr als begabte Moderatorin: Vor Estefanias Auftritt im vollbesetzten Club plaudert die extra aus der Türkei angereiste Silvia ("Ich kaufe bei der Gelegenheit auch ein paar schöne Klobürsten für meinen neuen Laden") erst mal aus dem Nähkästchen. "Estefania hatte bei ihrer Geburt ordentlich was auf den Rippen, ich musste mehrfach pressen", stellt sie in Kassel erstaunliche Zusammenhänge her. Wichtig ebenfalls: "Mit 13 Monaten hatte sie ihr erstes Zähnchen."

Heute habe ihre Tochter, so die stolze Mama, "schönes Pferdehaar" und eine überzeugte Förderin: "Ich habe sie in der Corona-Zeit unterstützt, die Singerei nicht aufzugeben." Die Innigkeit kulminiert in Estefanias Song "Mama", der Silvia auf der Bühne zu tränen rührt: "Oh Mama, du tust mir einfach gut ..."

Als Estefania später kurz die Stimme stockt, singt das Publikum einfach weiter. Und siehe da - die Dance-Moves sitzen auch! Das Konzert ist nichts anderes als ein Erfolg und weiterer Weg zum Schlagerstar. Für Silvia eine andere Wiedergeburt: "Das ist eine ganz neue Este" - und diesmal ganz ohne Pressen.