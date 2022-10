Die zweifache Oscarpreisträgerin Hilary Swank erwartet gemeinsam mit Ehemann Philip Schneider ihr erstes Kind. Halt: ihre ersten beiden Kinder. Das Paar freut sich über die bevorstehende Zwillingsgeburt. Im US-Fernsehen lüftete die Schauspielerin nun das Geheimnis.

"Ich bin schwanger!" Die Oscarpreisträgerin Hilary Swank erwartet Zwillinge, und das im Alter von 48 Jahren. Sie sei bereits im zweiten Trimester, wolle sich aber noch nicht zum genauen Geburtstermin in der Öffentlichkeit äußern. Zu Gast bei "Good morning America" lüftete sie das große Geheimnis. Auf Instagram schrieb die Mutter in spe unter ein aktuelles Reel voller Vorfreude: "Coming soon...DOUBLE feature" während sie mit einem breiten Grinsen auf ihren kleinen Babybauch zeigt.

Swank strahlt nicht nur auf Social Media, sondern betonte auch in der Talkshow "LIVE with Kelly and Ryan", wie glücklich sie sei: "Im Moment fühle ich mich großartig." Sie sei froh, das Glück endlich teilen zu dürfen. Als ihre Kleidung anfing, nicht mehr richtig zu passen, musste sie am Set von "Alaska Daily" kreativ werden. Sie schnitt ihre Jeans hinten etwas auf und zog dann eine Jacke darüber, die alles verdecken sollte, erinnerte sich Swank schmunzelnd bei "Kelly and Ryan". Schließlich wusste auch die Crew am Set noch nichts von der großen Neuigkeit.

Hilary Swank: "Doppelte Aufregung"

Als der Moderator fragte, was Zwillinge für sie bedeuten würden, antwortete die Schauspielerin augenzwinkernd: "Zwillinge bedeuten zwei. Es bedeutet doppelte Aufregung." In beiden Familien sei es nicht ungewöhnlich, Zwillinge zu bekommen. Es käme häufiger vor. Die Großmütter beider werdender Elternteile waren Zwillinge.

Der Hollywood-Star blickt auf eine beachtliche Karriere zurück: Für die Filme "Million Dollar Baby" und "Boy's Don't Cry" bekam sie jeweils den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Die Schauspielerin und ihr Ehemann und Unternehmer Philip Schneider (45) sind seit 2018 verheiratet. Für beide sind die "twins" ihre ersten Kinder.