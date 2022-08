Die "European Championships" wurde dieses Jahr zum zweiten Mal seit 2018 umgesetzt - diesmal in München. Ein Riesenerfolg. Für die Stadt. Für die Sportler. Und für ARD und ZDF.

In den vergangenen Tagen sorgten die "European Championships", ausgetragen in München, für große Begeisterung - in der Stadt, in Bayern und im ganzen Land. Insgesamt gab es neun Europameisterschaften in olympischen Disziplinen. Von Klettern und Turnen bis hin zu Beachvolleyball oder Tischtennis traten die Athleten in unterschiedlichen Sportarten gegeneinander an. Asolutes Highlight waren für viele Besucher und Fernsehzuschauer die Leichtathletik-Wettbewerbe im Olympiastadion, das 50 Jahre nach den Spielen von '72 absolute Eventtauglichkeit nachwies. Auch im Fernsehen war die Multisportveranstaltung als eine Gemeinschaftsproduktion der ARD und des ZDF ein gigantischer Erfolg. Nach elf Tagen endeten die Übertragungen am Sonntag. Das Résumé: Ein Quotenerfolg, mit dem in der Form kaum einer gerechnet hätte.

Das ZDF vermeldete am Dienstag Zahlen, die für sich sprechen: Am Finaltag verfolgten im Zweiten 6,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den spannenden Goldlauf der deutschen 4x100m-Frauenstaffel. Im Schnitt sahen im ZDF 5,12 Millionen Menschen bei den Wettkämpfen im Olympiastadion zu, insgesamt erreichten die ZDF-Übertragungen aus München und von den Schwimm-Europameisterschaften in Rom im Schnitt 2,16 Millionen Zuschauer. Somit erreichte der öffentlich-rechtliche Sender einen Marktanteil von 16,9 Prozent.

"Die Resonanz auf die European Championships und die Schwimm-EM in Rom haben unsere Erwartungen übertroffen", schwärmt ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. "Wir sind hochzufrieden, dass sich unser Einsatz gelohnt hat und die kleineren Sportarten die große Bühne genutzt haben, um sich einem Millionenpublikum zu präsentieren."

"Die European Championships in München haben alle begeistert"

ARD und ZDF hatten zwischen dem 11. und 21. August 2022 in enger technischer und produktioneller Zusammenarbeit von den European Championships in München und den Schwimm-Europameisterschaften in Rom berichtet. Und auch für die ARD waren die "European Championships" ein voller Erfolg. Insbesondere die Disziplin Leichtathletik wurde am häufigsten gesehen, insgesamt schalteten im Schnitt 4,48 Millionen Zuschauer bei den ARD-Live-Sendungen ein. Die höchste Quote erreichte die ARD am Donnerstag, 18. August, mit über sechs Millionen Zuschauern. Auch von der jüngeren Zielgruppe wurden die Übertragungen gerne gesehen: Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 13,7 Prozent.

"Die European Championships in München haben alle begeistert. Das war beim Publikum vor Ort an den vielen verschiedenen Veranstaltungsstätten zu spüren", freut sich ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky, "wir sehen es auch an den herausragenden Einschaltquoten und Nutzerzahlen unserer Angebote, aber auch an den so positiven und emotionalen Reaktionen der Athletinnen und Athleten. Das macht uns sehr stolz."

Auch die digitalen Angebote wurden stark nachgefragt. Die Event-Livestreams des ZDF erreichten mit insgesamt 3,48 Millionen Sichtungen doppelt so hohe Werte wie bei den European Championships 2018. Die höchste Tagesnutzung war am letzten Wettbewerbstag, am 21. August mit 475.000 Sichtungen. Die Abrufvideos erreichen in Summe 2,27 Millionen Sichtungen. Die höchste Nutzung erzielte laut ZDF der Beitrag "Lückenkemper fliegt über 100 Meter zu Gold" mit 91 Tausend Sichtungen.

Nichts anderes als ein großer Erfolg wird auch aus München selbst vermeldet, wo insgesamt 1,2 Millionen Zuschauer die Wettkampfstätten besuchten. Kein Wunder also, dass an der Isar längst wieder von Olympia geträumt wird.