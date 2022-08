Show-Äffchen sind nicht ihr Ding: TV-Star Evelyn Burdecki gestand in der "NDR Talk Show", warum es sie mehr zu "normalen Menschen" als zu prominenten Kollegen zieht.

Dschungelkönigin, "Promi Big Brother"-Teilnahme und Jurymitglied bei "Das Supertalent": Kaum eine Fernsehshow oder Reality-Sendung, die ohne Evelyn Burdecki auskommt. Die Düsseldorferin hat sich zum prominenten Gesicht der deutschen Fernsehlandschaft gemausert - und das hat natürlich auch Einfluss auf ihr Liebesleben, wie sie nun in der "NDR Talk Show" verdeutlichte.

Im Gespräch mit Barbara Schöneberger erklärte Burdecki, sie überlege schon vermehrt, mit wem sie sich abgebe. "Wer kann dir was Schlechtes, gibt's da vielleicht 'nen Typen, den du gerade datest, mit dem du rumknutschst, der dann irgendwo eine versteckte Kamera hat", so die Überlegungen der 33-Jährigen. "Da muss man sich schon ab und zu mal Sorgen machen."

Evelyn Burdecki: Ein bisschen Bauch und Holzfällerhemden

Auf Männersuche darf Burdecki nun auch vor der Kamera gehen, SAT.1 hat für den TV-Star eigens die Dating-Show "Topf sucht Burdecki" (ab 7. August um 17.40 Uhr) geschaffen, in der 21 Männer für ein Date mit Burdecki gecastet wurden. "War da für jeden etwas dabei, also so richtig ein kleiner Dicker, ein großer Dünner ...?", wollte Moderatorin Schöneberger vom Talk-Gast wissen.

"Also ich steh' ja total auf Bauernhoftypen, ein bisschen Bauch, die es lieben zu essen, Holzfäller-Hemden tragen." Ein "Show-Äffchen" wolle sie hingegen nicht. "Ich habe gehört, die gehen dann auch sehr gerne fremd, weil sie sich so toll finden." Sie sei schon oft angeflirtet worden, aber "irgendwie zieht's mich wirklich zum normalen Menschen hin". Wenn Burdecki abends nach Hause komme, wolle sie sich einfach normal unterhalten und das ganze Drumherum vergessen. Deswegen tue es gut, wenn einem dann einer abends erzähle, "wie man Lkw fährt oder von den Hühnern die Eier fängt".