Ex-"Bachelorette"-Kandidat Philipp Stehler und seine Frau Vanessa Ciomber freuen sich auf Social Media über die Geburt ihres ersten Kindes. Die Kommentarspalte quillt regelrecht vor Glückwünschen über.

Babynews im Hause Stehler/Ciomber: Der Ex-"Bachelorette"-Kandidat Philipp Stehler (35) und seine Frau Vanessa Ciomber sind zum ersten Mal Eltern geworden und teilen ihr neues Familienglück auf Instagram. In dem Video-Post ist nur ein kleiner Fuß des Neugeborenen zu sehen.

Die Bildunterschrift verrät, wie stolz die frisch gebackenen Eltern sind: "Uns fehlen noch die richtigen Worte, um unsere Gefühle und unser Glück zu beschreiben", heißt es online. "Seit dem 09.06.2023 fühlt sich unser Leben vollkommen an. Denn an diesem Tag ist unser Sohn geboren." Den Namen des Kindes haben die beiden bislang noch nicht verraten. Sie bedanken sich bei ihren Fans für "die lieben Nachrichten" aus ihren Postfächern: "Wir wurden überwältigt". Der 35-Jährige kündigt überdies an: "Familie Stehler nimmt sich jetzt eine Auszeit und lernt sich in den nächsten Tagen erstmal so richtig kennen."

Prominente gratulieren auf Social Media

Indes quillt die Kommentarspalte über vor Glückwünschen. Vor allem Oma Stehler kann ihr Glück kaum fassen: "Leute, ich bin Omi von diesem kleinen Wunder. Ich bin glücklich, ich freu mich auf den Moment, kleiner Mann, Dich kennenzulernen." Fiona Erdmann quietscht: "Uhhhhhhh Gänsehaut! Ganz viel Liebe an Euch und alles Gute für den Sohnemann und euch als neue Familie". Model und Unternehmer Johannes Haller freut sich auch über die Babynews: "Ich kann es kaum erwarten". Auch Reality-TV-Sternchen Janine Pink und Natascha Ochsenknecht gratulierten.

Nachdem Stehler 2015 Platz drei der RTL-Kuppelshow "The Bachelorette" belegt hatte, etablierte er sich im Reality-TV und war auch in "Bachelor in Paradise" zu sehen. Außerdem bekam er eine Gastrolle in der Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Seit Dezember 2020 sind er und seine Freundin offiziell ein Paar. 2023 folgte die Heirat - und nun die Geburt ihres ersten Kindes.