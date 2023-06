Vom Realitysternchen zur Seriendarstellerin: Ex-Bachelorette Nadine Klein ist ab September in der Disney+-Serie "Die drei !!!" zu sehen. Auf Instagram verkündet sie die "Happy News".

Ex-Bachelorette Nadine Klein ist ab September in der Serie "Die drei !!!" bei Disney+ zu sehen. Diese "Happy News" teilt die Brünette am Donnerstag mit ihren 400.000 Followern auf Instagram: "Endlich darf ich es bekannt geben: ab dem 6. September startet die Serie 'Die drei !!!' auf Disney+ und ich bin in der ein oder anderen Folge dabei", freute sich die 37-Jährige. Auf ihre Erfahrungen aus der Zeit ihrer klassischen Musical-Ausbildung wird die einstige Rosenkavalieren dabei sicher zurückgreifen können. In welche Rolle sie schlüpfen wird, verriet Klein allerdings noch nicht.

"Die drei !!!" gibt es bald auch als Serie: Girlspower bei Disney+

Über 100 Hörspiele und Bücher der Jugendreihe "Die drei !!!" wurden bereits veröffentlicht. 2019 kam die erste Verfilmung unter der Regie von Viviane Andereggen in die Kinos, in der unter anderem Jürgen Vogel und Armin Rohde mitspielten. Nun wagt sich der Streamingdienst Disney+ an eine Serienversion, die auf der gleichnamigen Buchreihe basiert. Die jungen Detektivinnen Marie (Lilith Julie Johna, 16), Kim (Purnima Grätz, 16) und Franzi (Bella Bading, 16) ermitteln in der Serie von den Machern der "Vorstadtkrokodile"-Trilogie spannende Fälle, lösen Rätsel und gehen als Freundinnen gemeinsam durch dick und dünn. Disney+ hat angekündigt, Themen wie Cybermobbing und soziale Gerechtigkeit in den Vordergrund zu stellen.

Insgesamt sollen zehn Folgen à 30 Minuten erscheinen. Die Dreharbeiten laufen bereits. Mit von der Partie sind neben Nadine Klein auch andere Stars wie Axel Stein und Oliver Korritke. Regie führen Barbara Kronenberg ("Doppelhaushälfte") und Kim Strobl ("Madison - Ungebremste Girlpower").