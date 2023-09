Im Februar verkündete Sara Nuru die Geburt ihres ersten Kindes. Nun ging es für die "Germany's Next Topmodel"-Siegerin aus dem Jahr 2009 vor den Traualtar.

Model und Unternehmerin Sara Nuru hat geheiratet. Die Feierlichkeiten in der Schweiz zogen sich über zwei Tage. Gegenüber der Modezeitschrift "Vogue" verriet die "Germany's Next Topmodel"-Siegerin aus dem Jahr 2009 nun die Einzelheiten. Die standesamtliche Trauung fand demnach am Freitag im kleinen Kreis in Zürich statt: "Wir wollten eine entspannte Stimmung", erklärt Nuru im Interview. Apéro und Dinner fanden dementsprechend auch in einem kleinen Lokal in Zürich statt.

Überhaupt beging die 34-Jährige den bekanntermaßen schönsten Tag im Leben tiefenentspannt: "Für mich war klar: Wir haben im Vorfeld alles gut organisiert und geplant, ausreichend Energie in die Detailarbeit gesteckt, sodass ich mir geschworen habe, am Tag der Hochzeit selbst und an dem ganzen Wochenende einfach loszulassen und alles so anzunehmen, wie es kommt", erklärt sie in der "Vogue": "Denn letztendlich ist das Schöne an einer Hochzeit doch, dass alle Liebsten zusammenkommen."

Dass es pünktlich zur standesamtlichen Trauung in Strömen regnete, konnte die Braut dann offenbar auch nicht schocken. Am Samstag folgte dann eine freie Trauung und eine darauffolgende Feier auf einem Weingut nahe Zürich. Die insgesamt drei Kleider, die Nuru während der Festlichkeiten trug, können auf Instagram bewundert werden: Auf dem Standesamt trug die gebürtige Erdingerin ein schulterfreies Kleid in Midilänge von Toteme. Die natürlichen Locken trägt sie offen.

Für die freie Trauung am Samstag wählte Nuru ein langes, fließendes Modell mit Schleppe und weitem Rückenausschnitt von der Berliner Designerin Malaika Raiss. Dem Artikel zufolge wurde es maßgeschneidert. Die Haare hatte sie zu einem Dutt zurückgebunden. Abends wechselte sie in ein etwas kürzeres Neckholderkleid von La Bande.

Über den Bräutigam ist nichts bekannt. Erst im Februar hatte Nuru die Geburt ihres ersten Kindes öffentlich gemacht.