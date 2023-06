Fünf Jahre lang war Sila Şahin nicht aus dem Ensemble von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wegzudenken. Als Ayla Özgül (später Höfer) avancierte die 37-Jährige zum absoluten Fan-Liebling. Umso trauriger waren viele Zuschauerinnen und Zuschauer, als Şahin 2014 ihren Rückzug vom RTL-Dauerbrenner bekannt gab.

Nun sorgt die Schauspielerin jedoch für eine faustdicke Überraschung. Wie "rtl.de" berichtet, ist Sila Şahin bald wieder in der Welt der Daily-Soaps präsent - und zwar bei "Alles was zählt". Mit Folge 4.266 steigt Şahin in der Daily in der Rolle der Miray ein. Die Ausstrahlung der Debütfolge ist für Donnerstag, 24. August, 19.05 Uhr, geplant.

Sila Şahin ist "total nervös"

"Miray wird mit einem ganz großen Knall in Essen aufschlagen, für einigen Wirbel sorgen und allen ganz viel Spaß bringen", verspricht Sila Şahin im Vorfeld. "Lacher sind garantiert!" Außerdem machte die Schauspielerin Parallelen zwischen sich selbst und ihrer neuen Rolle aus: "Miray erinnert mich sogar ein wenig an meine jungen Jahre." Weiter verriet Sahin: "Auch nach vielen Jahren und Drehtagen bin ich immer noch total nervös und freue mich riesig auf meine neue Rolle."

Nach ihrem GZSZ-Ausstieg 2014 erlebte Sila Şahin einige private Meilensteine. 2016 ehelichte sie den Fußballspieler Samuel Şahin-Radlinger. 2018 und 2019 brachte sie jeweils einen Sohn zur Welt. Auch beruflich blieb die gebürtige Berlinerin präsent. Unter anderem übernahm sie zwischen 2019 und 2020 die Rolle der Empfangsdame Samira in der RTL-Medical-Serie "Nachtschwestern".