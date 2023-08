Zurück im Daily-Geschäft: Der ehemalige GZSZ-Star Sıla Şahin ist bald in "Alles was zählt" zu sehen.

Mit "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" machte sich Sıla Şahin einen Namen im deutschen TV. In Kürze ist sie wieder in einer RTL-Vorabendserie zu sehen: bei "Alles was zählt".