Sieben Jahre lang war Karolin A. Johansson (41) die Leiterin des Hofes von Prinzessin Victoria von Schweden (46). Bis sie 2019 für viele überraschend ihr Amt quittierte. Jetzt packte die "erste Hofdame" aus, wie es war, für die künftige Königin Schwedens zu arbeiten.

"Es war eine Menge Arbeit und eine Menge Spaß." So fasst Karolin Anna Johansson, Bauerntochter aus der Gemeinde Mönsterås an der schwedischen Westküste, ihre Arbeit für und mit Kronprinzessin Victoria in einem Interview mit der schwedischen Zeitung "Svensk Damtidning" zusammen.

Vom 1. Mai 2012 bis zum August 2019 war Johansson die Hofmarschallin von Kronprinzessin Victoria Ingrid Alice Désirée von Schweden, quasi die erste Hofdame. Auf vielen Fotos tauchte Johansson bei offiziellen öffentlichen Anlässen an der Seite der ältesten Tochter von König Carl Gustaf (77) und Königin Silvia (79) auf.

Kaum jemand kam der künftigen Monarchin - Victoria ist Nummer eins der Thronfolge und wird seit ihrer Geburt auf ihre Rolle als künftige Königin vorbereitet - so nah wie Johansson. Sie erlebte Victoria nicht nur als Repräsentantin der Krone, sondern auch als Ehefrau von Daniel Westling und als Mutter von Estelle (11) und Oscar (7),

Ex-Mitarbeiterin über Prinzessin Victoria: "Ich bin so dankbar"

Umso erstaunter reagierte die schwedische Öffentlichkeit, als Johansson, vor ihrer Anstellung bei Hofe sechs Jahre lang Mitarbeiterin des schwedischen Regierungsamtes und dort als Pressesprecherin für verschiedene Ministerien tätig, 2019 ihren Job hinwarf. Natürlich gab es Gerüchte, man habe sich im Streit getrennt. Im Interview macht Johansson nun aber klar, dass dem nicht so war.

"Ich bin so dankbar, dass man mir anvertraut hat, hinter der Kronprinzessin zu stehen und ihr zu helfen und sie zu unterstützen", erklärt sie gegenüber "Svensk Damtidning" und betont: "Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der so fürsorglich, warmherzig und weise ist."

Prinzessin Victoria wird Königin, ihre erste Hofdame wurde Landwirtin

Johansson verließ den Königshof und kehrte auf den Bauernhof ihres Vaters Karl-Bertil zurück. Sie arbeitet nicht nur als Landwirtin, sondern auch als strategische Beraterin für das Stockholm Resilience Centre, ein unabhängiges Forschungszentrum für Resilienz und Nachhaltigkeit, zudem als Kommunikationsberaterin. Sie war als Rednerin Teil des "Nobel Prize Summit 2021", das unter dem Motto "Unser Planet, unsere Zukunft" stand.

Die Wege von Johansson und der Kronprinzessin haben sich zwar getrennt. Aber Johansson machte deutlich, dass sie der künftigen Königin verbunden bleiben wird: "Egal, wie viel wir in Zukunft von ihr hören werden, sie wird immer in meinem Herzen sein. Sie hat wirklich einen Eindruck hinterlassen."