Per Mertesacker und Christoph Kramer holten nicht nur gemeinsam bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 den Titel, sondern überzeugten auch als TV-Experten im ZDF. Deshalb ist ihre Expertise weiterhin gefragt, die beiden haben ihre Verträge verlängert.

Der damalige Innenverteidiger Per Mertesacker (38) und Mittelfeldspieler Kramer (32) wurden 2014 gemeinsam Fußball-Weltmeister in Brasilien. Seit 2021 sitzen die beiden wieder gemeinsam auf der Bank - als TV-Experten im ZDF-Studio. Dieser Aufgabe werden sich die beiden auch in Zukunft widmen, wie die "Sport Bild" kürzlich berichtete. Ex-Profi Mertesacker und Gladbach-Star Kramer haben ihre Verträge verlängert und bleiben dem öffentlich-rechtlichen Sender bis zum Ende der Europameisterschaft 2024 in Deutschland erhalten.

"Christoph Kramer und Per Mertesacker haben für ihre Analysen, Einschätzungen und Diskussionen bei den 'sportstudio live'-Übertragungen von der WM in Katar viel positives Feedback bekommen", resümierte ZDF-Sportchef Yorck Polus. "Wir freuen uns, dass wir mit diesen beiden Experten den Weg zur Heim-EM 2024 gehen werden." Während Mertesacker seit 2021 mit von der Partie ist, kommentiert Kramer bereits seit 2018 für das "sportstudio".

Sandro Wagner ergänzt das Team

Damit sind auch die Gerüchte um Mertesacker, aktuell Nachwuchsleiter des Premier-League-Klubs FC Arsenal, verstummt, er könne den Posten als neuer Sportdirektor des DFB übernehmen. Christoph Kramer wird weiterhin für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga auflaufen und zusätzlich als TV-Experte tätig sein.

Am Samstag stehen Kramer und Mertesacker beim Champions-League-Finale wieder gemeinsam vor der Kamera. Unterstützt werden die beiden künftig von Sandro Wagner. Der Ex-Bayern-Spieler und aktuelle Trainer der SpVgg Unterhaching ist nach seinem Engagement beim Streamingdienst DAZN in Bälde nur noch für das ZDF tätig.