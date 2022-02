Wladimir Putin wirkt im Konflikt mit der Ukraine zu allem entschlossen. Doch wie steht die russische Zivilbevölkerung zur Invasion ins Nachbarland? Im "ZDF-Morgenmagazin" gab Russland-Expertin Gesine Dornblüth einen Einblick: Neben viel Propaganda gebe es auch kritische Stimmen.

Die Nachrichten überschlagen sich, es gibt wieder Krieg in Europa: Russische Truppen haben die Ukraine angegriffen. Während Russlands Präsident Putin mit seinen Reden seit Tagen in den Schlagzeilen ist, ist es um die russische Bevölkerung vermeintlich still. Doch ist dem wirklich so? Im "ZDF-Morgenmagazin" versuchte Russland-Expertin Gesine Dornblüth am Donnerstagmorgen einzuordnen, wie der Angriff auf das Nachbarland in der russischen Bevölkerung wahrgenommen wird.

"Ich bin natürlich geschockt, mir fehlen die Worte dazu", erklärte die Journalistin zunächst ihre Gefühlslage zur Eskalation des Konflikts. Allerdings sei im Vorfeld nicht auszuschließen gewesen, "dass genau das passiert". Man würde nun die Ernte dessen sehen, "dass zu viele Menschen Putin beschönigt haben, verharmlost haben und die Wahrheit nicht wahrhaben wollten: dass nämlich Russland ein Aggressor ist." Diese Aggression habe sich bereits 2014 mit der Annexion der Krim Bahn gebrochen.

Aber wie wird der Konflikt nun in Russlands Zivilbevölkerung gesehen? "In Russland gibt es leider eine große Gleichgültigkeit in Bezug auf das, was im Donbass passiert", stellt Gesine Dornblüth fest. "Der Grund dieser Gleichgültigkeit ist Unwissen und Uninformiertheit." Die Propaganda habe in Russland in den letzten Jahren Ausmaße erreicht, die sich Außenstehende kaum vorstellen könnten.

"Für viele Russen ist der Donbass ein Rätsel"

Die Menschen in Russland seien in großer Mehrheit davon überzeugt, dass Russland von der Nato angegriffen würde beziehungsweise ein solcher Angriff bevorstehen könnte. Die Ukraine werde von vielen Russen als "Vasall" der USA gesehen.

Aber: "Es gibt auch andere Stimmen", weiß die Russland-Expertin. Dies gelte vor allem in ihrem Umfeld. "Ich höre und lese und sehe vor alle zwei Worte: Scham und Ohnmacht." So habe es am Wochenende in Moskau Protestkundgebungen gegeben. Unter anderem wurde ein Urgestein der Menschenrechtsbewegung in Russland festgenommen. "Das schreckt die Menschen natürlich ab, sich zu äußern", erklärte die Journalistin. Jedoch unterstrich sie: Der Hauptgrund, warum man so wenig höre, bleibe eine Gleichgültigkeit und ein "Mangel an Empathie gegenüber der Ukraine und den anderen Nachbarn" Russlands.

Während Putin im Fall der beiden vermeintlichen "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk von "russischer Erde" spricht, bleibt die Frage, wie die Russen diese Regionen betrachten. "Also der Donbass ist für viele Russen ein Rätsel, das belegen auch Umfragen", so Gesine Dornblüth. Eine unabhängige russische Quelle habe ihr gesagt, dass den meisten Russen "der Donbass egal" sei.

Dies sei nicht mit dem Gefühl der Euphorie vergleichbar, welches die Annexion der Krim 2014 hervorgerufen habe. Der Donbass sei für viele Russen ein Ort, an dem schlimme Dinge passieren und "irgendwelche Leute auf irgendwelche Leute" schießen würden. "Deswegen meinen sie auch, es wäre in Ordnung, dazu keine Haltung zu haben."

Wie hart treffen die Sanktionen die Russen?

Zudem erklärte die Journalistin, wie sich zusätzliche Sanktionen auf die Durchschnittsbevölkerung in Russland auswirken. "Die sozial-ökonomische Situation hat sich schon in den letzten Jahren ständig verschlechtert." Die angekündigten harten Sanktionen könnten sich zusätzlich auswirken, "allerdings hat Russland auch ziemlich hohe Reserven".

Leider würden die Menschen in Russland die Tatsache, dass es ihnen schlechter geht, nicht der Regierung zuschreiben, sondern glauben, dass es an den Sanktionen liegt. Die Verantwortung der eigenen Regierung würde nicht gesehen.