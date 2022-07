Mit ihrem Kaffeekränzchen geht Ina (47) an Tag 2 im Münchner Stadtteil Obermenzing durchaus ein Risiko ein. "Ich hoffe, jeder mag Kaffee", lässt sie sich trotzdem nicht aus der Ruhe bringen und serviert ihren Gästen das, was die Show verspricht: das perfekte Dinner ...

"Ich hoffe, dass meine Gäste heute Abend mit einem Lächeln aus der Tür gehen", freut sich PR-Beraterin Ina (47) auf ihren "Das perfekte Dinner"-Abend. Als Single hat sie es sich mit ihrem Hund in einer Münchner Wohnung mit drei Dachterrassen gemütlich gemacht. Hier soll heute "Inas Kaffeeklatsch" stattfinden:

Vorspeise: Das Salz in der Suppe / Lachspraline / Gebäck

Hauptspeise: Kaffeefilet / Gemüsefrikassee / Waffel

Nachspeise: Kalter Kaffee / Sahneschnittchen / Vitaminspritze

Hauptzutat: Kaffee in sämtlichen Variationen. "Da ist kein Koffein drin", sorgt Inas Menü nicht für schlaflose Nächte. "Es ist schön, dass es wieder was Interessantes gibt", freut sich Cheryl (34) nach dem gestrigen Fleisch-Dinner auf neue Geschmackserlebnisse. "Das Menü hat definitiv Siegerpotenzial." "Ein bisschen extravagant, aber nicht zu fancy", gefällt Michi (36) der Mix aus Klassikern und modernen Kreationen.

Ina hat alles bis ins kleinste Detail geplant

Kaffee in der Tischdeko, Kaffeetässchen-Ketten als Gastgeschenke - Ina hat alles bis ins kleinste Detail liebevoll geplant. Beim Begrüßungsdrink fragt sie: "Gibt es jemanden, der Kaffee überhaupt nicht mag?" Jessi (32) outet sich: "Tatsächlich ich. Ich trinke keinen Kaffee." Aber im Essen gibt sie ihm gerne eine Chance.

Mit dem Cakepop-Maker formt Ina die Lachspralinen. Dazu gibt es Erbsensuppe mit Minzöl mit selbstgemachtem Kaffeesalz. Ina bäckt sogar extra würzige Kekse in Kaffeekannenform mit reichlich Espellet, einer Würzmischung, die sie aus dem Urlaub mitgebracht hat. "Da bin ich mal sehr gespannt, ob die nicht zu scharf werden", beäugt sie den feuerroten Teig. "Da hab ich es nämlich gut gemeint."

Die Vorspeise ist eine glatte 10

Beim Servieren warnt sie: "Vorsicht, die könnten scharf sein." Michi schnüffelt das Aroma der Vorspeise: "Boah!" Beherzt beißt er in einen scharfen Keks: "Ohhh! Ohooo!" Und schon läuft seine Nase. Trotzdem ein voller Genuss: "Nach dieser Vorspeise musst du eigentlich Schluss machen, dann gibt's viermal 10 Punkte." Er kommt aus dem Schwärmen nicht heraus: "Das war für mich so was von fantastisch, wie eine dermaßen reduzierte Beschreibung der Vorspeise so eine Explosion und ein Feuerwerk auslöst. Das war nicht zu überbieten."

Auch mit dem Schweinefilet in Kaffeepanade mit Spargel-Morchel-Frikassee und Kartoffel-Möhren-Waffel trifft Ina bei Michi ins Schwarze: "Dass du Morcheln verwendet hast, Wow Wow Wow! Dieser schöne Kaffeemantel, der war perfekt. Gargrad perfekt." Auch Philipp (35) ist "vollstens zufrieden". Dem kann Cheryl nur zustimmen: "Jede einzelne Komponente war tatsächlich auf den Punkt." In einem Wort: "Edel."

Michi ist glücklich: "Das war das perfekte Dinner"

Zu Kaffee-Eis und Erdbeer-Smoothie serviert Ina einen Vodka-Shot in der Spritze. Michi und Philipp jubeln über die hochprozentige Beigabe. "Wunderbare Komposition", schwärmt Michi auch beim dritten Gang. "Das war alles andere als langweilig. Es hat überrascht. Es war einfach toll." Michi strahlt glücklich und zufrieden: "Das war das perfekte Dinner." Das sehen Cheryl und Philipp ganz genauso: "Perfekt ist perfekt." Nach dreimal 10 Punkten setzt sich Ina mit insgesamt 38 Punkten an die Spitze. Ob das diese Woche noch jemand toppen kann?