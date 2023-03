Tränen, Liebe, Streitigkeiten - der Umzug von Ballermann-Star Lorenz Büffel, Ehefrau Emily und Söhnchen Leo nach Mallorca wurde begleitet von einer Achterbahnfahrt der Gefühle, wie die VOX-Dokusoap "Goodbye Deutschland" zeigte. Besonders Emilys Krankheit überschattete den Neustart.

"Wenn man sich so unwohl fühlt, dann mag man sich selbst nicht wirklich ...": Mit Tränen in den Augen sprach Emily Gierten (30), Ehefrau von Partysänger Lorenz Büffel (43), in der VOX-Dokusoap "Goodbye Deutschland" erstmals öffentlich über die Krankheit, die ihr seit zweieinhalb Jahren zu schaffen macht. Das Kamerateam begleitete die beiden bei ihrem Umzug nach Mallorca - wo es Meinungsverschiedenheiten gab, denn beider Vorstellungen von einem Traum-Zuhause gingen weit auseinander: Während Stefan Schmeichel-Gierten, so der bürgerliche Name des "Büffelmanns", den rustikalen Charme und die einsame Lage des neu bezogenen Hauses liebte, sehnte sich Emily nach Nachbarschaft sowie einem kindersicheren Gebäude. Wo sie wohl wohnen werden, wenn im Sommer nach der coronabedingten Mini-Trauung 2021 nun die große Hochzeit ansteht?

Neben der Wohnsituation hatte Emily noch ein weiteres Problem - würde sie sich bis dahin überhaupt wieder wohl in ihrem Körper fühlen? Aktuell tat sie es nämlich nicht. Als ihre Beine in der Schwangerschaft "explodierten", hatte sie sich zunächst wenig Gedanken gemacht, schließlich war es normal, dass der Körper sich veränderte. Doch als sie ihre schlanken Beine trotz Saftkuren, Diäten und Sport auch Monate nach Leos (2) Geburt nicht zurückbekommen und sie außerdem unter Schmerzen gelitten hatte, war sie stutzig geworden und "von Arzt zu Arzt" gerannt, bis ein Gefäßchirurg schließlich die Diagnose Lipödem stellte.

"Das war für meinen Körper gar nicht gut"

Sie habe sich daraufhin im Internet kundig gemacht und sei auf einen plastischen Chirurgen gestoßen, obwohl sie heute weiß, "dass man das gar nicht bei 'nem Schönheitschirurgen machen lassen soll, sondern bei 'nem Arzt, der darauf wirklich spezialisiert ist". Ihren Fehler bereute sie nun - statt in zwei oder drei Schritten war ihr gleich auf einmal zwölf Liter krankhaftes Fettgewebe entnommen worden. "Das war halt für meinen Körper gar nicht gut." In den Tagen danach sei sie ständig in Ohnmacht gefallen, konnte wochenlang nicht mal allein auf Toilette gehen.

Nach wie vor sei sie nicht schmerzfrei, beklagte sie. Mit Sport wolle sie nun versuchen, wieder zu sich selbst zu finden, "weil ich mich ja seitdem einfach wirklich aufgegeben habe und einfach so unglücklich mit mir bin". Erneut schossen ihr die Tränen in die Augen, Ehemann Stefan strich ihr tröstend über den Kopf. Für ihn war seine Emily nach wie vor die Schönste, und auch als Zuschauerin oder Zuschauer vor dem Fernseher sah man eine rundum attraktive Frau, als sie sich in einer kurzen Hose vor die Kamera wagte - deren subjektives Empfinden war allerdings ein anderes, sie fühlte sich unwohl, fand ihre Beine "extrem fett" und sich selbst nicht liebenswert, von den Schmerzen ganz zu schweigen. "Es ist halt ein extremes Schamgefühl, was man dann so hat", gestand sie.

"Positive Angst" vor Andreas Robens

Bis zur Hochzeit im Sommer wollte sie sich wieder wohl in ihrem Körper fühlen und setzte darum ihren Sport-Vorsatz gleich in die Tat um - gemeinsam mit Ehemann Stefan, der sich davon "Ausdauer und Fitness für die Bühne" erhoffte und womöglich ebenfalls ein kleines Optik-Plus für den großen Tag. In der Garage hatte er dafür mehrere Geräte aufgebaut, deren Benutzung beiden ein anderes "Goodbye Deutschland"-Paar erklärte, das zudem einen Trainingsplan erstellte: die Bodybuilder und Fitnessstudiobetreiber Caro (43) und Andreas Robens (56). Vor Letzterem verspürte Stefan ein "bisschen positive Angst", denn: "Er ist sehr groß, sehr stark und sehr laut."

Die beiden gaben auch Emily Hoffnung. So schwer es ihr falle, über alles zu sprechen, hoffe sie doch, anderen Betroffenen dadurch zu helfen. Denn noch fehle bei vielen Menschen das Verständnis dafür, dass ein Lipödem "wirklich eine ernstzunehmende Krankheit ist, dass das eine chronische Krankheit ist und dass die Frauen, die das haben, auch wirklich darunter leiden." Bleibt zu hoffen, dass Emilys Leiden bald spürbar abnimmt - und sie bei ihrem Ja-Wort im Sommer einfach nur rundum glücklich ist.