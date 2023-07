Mit dem neuen TikTok-Format "f.im.chat" wollen funk und KiKA den jüngeren Social-Media-Nutzern Medienkompetenz vermitteln. In den wöchentlich erscheinenden Videos werden von fünf Content Creators Themen und Gefahren behandelt, die jungen Menschen in der Online-Welt begegnen.

Junge Menschen brauchen Medienkompetenz! Das belegt alleine schon eine Studie, die im November 2022 auf Statista veröffentlicht wurde. Laut den Ergebnissen werden in Deutschland Instagram, Snapchat und TikTok überwiegend von den Jüngeren benutzt - wenig überraschend. Während bei Instagram 74 Prozent der User zwischen 14 und 29 Jahre alt sind, sind es bei den anderen zwei Plattformen 47 Prozent und 44 Prozent.

Was diese Zahlen zeigen? Vor allem dass Jugendliche Aufklärung über die Risiken der sozialen Netzwerke benötigen. Ein verantwortungsvoller Umgang mit diesen Plattformen will gelernt sein. Um den Bildungsauftrag auch in dieser Richtung zu erfüllen, haben KiKA und funk das neue Online-Format "f.im.chat" entwickelt.

Seit Juni 2023 erscheinen viermal in der Woche neue Beiträge auf dem offiziellen TikTok-Account der Sendung. Wie die Idee zur "f.im.chat" kam, erklären die Macher Elisabeth Möckel und Rafael Bies: "Medienkompetenzinhalte gibt es zwar auf TikTok, nur sind sie nicht für die jüngste TikTok-Zielgruppe und entsprechen nicht unseren Qualitätsvorstellungen. Und sie greifen wenig die Alltagsthemen rund um die Handynutzung auf. Denn, je autonomer Kinder und Jugendliche sozialen Medien nutzen, desto häufiger stoßen sie auf Inhalte, die verstören können."

"TikTok steht für Authentizität"

Im Format behandeln fünf Hosts Themen, denen junge Nutzer im Internet begegnen: von Mobbing in der Online-Welt, Fake-News, Bot-Accounts bis hin zu toxischen Schönheitsbildern. Dabei beleuchten die Hosts jegliche Herausforderungen im Umgang mit den sozialen Medien und Handys und greifen diese durch Sketche, Umfragen und Selbstexperimente auf. Angepasst an das Publikum zwischen 13 und 15 Jahren, werde mit den Videos Medienkompetenz vermittelt, Orientierung geboten und Probleme aufgezeigt, die durch die Social-Media-Nutzung entstehen können.

Aber warum werden die Videos ausgerechnet auf TikTok augespielt? "TikTok ist in der Zielgruppe extrem erfolgreich und besonders attraktiv", erklären Möckel und Bies, "das bestätigen auch unsere wichtigen Gespräche mit der Zielgruppe in Jugendclubs und Vereinen: Nahezu alle Jugendlichen zwischen 13 und 15 Jahren haben die App auf ihrem Smartphone und nutzen sie häufig. TikTok steht für Authentizität, was so etwas wie ein Gegenentwurf zu Instagram ist."

"f.im.chat": Das sind die Hosts der Sendung

Bei den Hosts handelt es sich um keine Unbekannten in der Social-Media-Welt: Die erfolgreichen Content Creators Noel, Mohi, Pani so wie die Zwillinge Samuel und Justin sind die Gesichter des Formats und haben sich alle in den letzten Jahren einen Namen in den sozialen Medien gemacht. Auf die Frage, warum die Entscheidung auf diese Hosts fiel, antworten die Macher des Formats, dass "nach jungen, bereits auf der Plattform bekannten Gesichtern gesucht" wurde, "die ein breites Spektrum an Erzählweisen, Humorebenen und damit auch Zielgruppen haben".

Weiter erklären sie: "Humor war unsere Prämisse. Außerdem war uns wichtig, auch auf den eigenen Kanälen der Hosts zu erkennen, dass ihnen das Vermitteln von Inhalten, in witzigen Aufbereitungen ein Anliegen ist und dass sie in der Lage sind, sich in die Welt unserer jungen Zielgruppe einzudenken."

Die Zukunft der Medienkompetenz

Laut Möckel und Bies sei Medienkompetenz für die Jugend wichtiger als je zuvor, denn: "Unsere Zielgruppe kann sich zeitlich und inhaltlich sehr flexibel überall im Netz aufhalten, wo es sie hinzieht. Und damit auch dahin, wo sich neben Unterhaltung, Information und sozialem Austausch auch toxische Schönheitsideale, falsche Informationen, Sexualisierungen, Diskriminierungen und Hass verbreiten." Die große Hürde sei dabei, dass "den Jugendlichen wenig niedrigschwellige Hilfe bei ihren mitunter schwerwiegenden Problemen zur Verfügung" stehe.

Zudem werde Medienkompetenz immer "eine Basiskompetenz in unserer digitalisierten und schnellen Zeit" bleiben - aber auch ein "sperriges Thema (...), weil man sich mit Verboten, Risiken und AGBs auseinandersetzen muss". Um der Jugend den richtigen Umgang mit Medien näherzubringen, sehen Möckel und Bies auch die Schulen in der Verantwortung: "Unsere Vision ist, dass Medienkompetenz als Dialog zwischen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrenden ein verpflichtendes Schulfach wird. Auch die Idee einer Social-Media-Sprechstunde an Schulen finden wir gut."

Sie fügen hinzu: "Allerdings muss sich hier auch gesellschaftlich etwas ändern. Wir Erwachsenen, die zum Großteil die Welt ohne Internet erlebt haben, müssen aufpassen, der jüngeren Generation nicht alles zu erklären, sondern mit ihr in Dialog zu treten, Erfahrungen im Umgang mit Handy, Social Media und Internet auszutauschen und voneinander zu lernen."