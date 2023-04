Auf verschiedenen Internetseiten von Bund und Ländern sind Cyberattacken verübt worden. Unter anderem waren in Sachsen-Anhalt die Seiten der Ministerien für eine gewisse Zeit nicht abrufbar. Auch in Finnland gab es vor dem offiziellen NATO-Beitritt einen Hackerangriff.

Die Anzahl an Hackangriffen ist in den vergangenen Jahren rasant gestiegen. "Es wird nicht weniger. Und leider auch nicht einfacher", teilte Oberstaatsanwalt Markus Hartmann auf einem Fachkongress in Münster mit. Nun gibt es einen Grund mehr, noch engagierter dagegen vorzugehen: Offizielle Seiten der Bundesländer waren Ziel von Cyberattacken.

In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern wurde versucht, die Internetseiten der Ministerien zu hacken. Die Portale waren sogar zeitweise nicht abrufbar. "Unsere Fachleute arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung der Vorgänge und daran, weitere Angriffswellen zu verhindern", erklärte laut Medienberichten und "tagesschau.de" zufolge Innen- und Digitalisierungsminister Christian Pengel (SPD). Des Weiteren waren auch die Webseiten der Polizei in Niedersachsen betroffen.

Angriff auf Entwicklungsministerium

Zudem haben Hacker versucht, eine Homepage für den Wiederaufbau der Ukraine, welche vom Bundesentwicklungsministerium initiiert wurde, anzugreifen. Das Portal soll eine Anlaufstelle für die Menschen werden, die sich am Wiederaufbau des Landes beteiligen wollen. Auch Hilfsorganisationen und Stiftungen sollen durch diese Seite vernetzt werden können. Wie eine Sprecherin des Entwicklungsministeriums mitteilte, werde die Seite seit dem Start immer wieder angegriffen.

Allerdings gibt es keinen Zusammenhang zwischen den Cyberattacken in den Bundesländern und dem Hackerangriff auf das Entwicklungsministerium. Bei dem Angriff in Mecklenburg-Vorpommern wurde versucht, den Server durch zahlreiche Anfragen zu belasten. Laut dem Computernotfallteams CERT M-V soll sich bereits eine russische Hackergruppe zu der Cyberattacke bekannt haben.

Doch nicht nur in Deutschland wurden Cyberattacken verübt: Kurz vor dem Nato-Beitritt wurde die Webseite des finnischen Parlaments gehackt. Eine Gruppe namens "NoName057 (16)" bekannte sich zur Tat und verriet, dass der Hackerangriff deshalb stattgefunden hatte, weil Finnland der NATO beitrete.