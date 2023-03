Aus fünf mach vier: "Team 5ünf" wirft einen der Leadsänger, Marc Terenzi (44), raus. Er habe sich zu viele Fehltritte erlaubt, wie die anderen Mitglieder und der Manager bekanntgaben.

Da waren's nur noch vier: Die Band "Team 5ünf" wirft einen der Leadsänger, Marc Terenzi (44), raus. Mit ihm und Jay Khan (40) wurde die Gruppe von zwei der bekanntesten Ex-Boyband-Mitglieder Deutschlands angeführt: Während Khan mit US5 Anfang der 2000-er seinen Durchbruch in der Musikbranche erreichte, startete Terenzi mit Natural bereits in den 90er-Jahren durch.

Nach dem Aus der Boyband 2004 wollte der RTL-Dschungelkönig von 2017 mit Team 5ünf musikalisch wieder durchstarten: 2021 präsentierten Terenzi und seine neue Band ihre erste Single "Komm zurück zu mir", eine deutsche Version von "Back For Good" von Take That, und ließen mit im September das Album "Einmal Boyband und zurück" folgen, das Platz 20 in den deutschen Charts erreichte. Nachdem in den letzten Monaten bereits Sven Light und David Lei Brandt die Band verlassen hatten, trennen sich nun auch die Wege von Team 5ünf und Marc Terenzi.

Marc Terenzi: Bereits am Wochenende solo auf Sylt

"Er hat viele Chancen bekommen, aber nach all den Lügen und Fehltritten ist eine sinnvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich", erklärte der Manager der Band der "Bild"-Zeitung am Montagabend. Die Zusammenarbeit mit dem Ex von Sarah Connor und jetzigen Verlobten von Ex-Dschungel-Teilnehmerin Verena Kerth (41) habe "immer viel Kraft und Nerven" gekostet, wie Team-5ünf-Mitglied Joel de Tombe im Interview mit RTL verlauten ließ. "Sein Lebensstil, seine Abhängigkeiten und sein fahrlässiges Handeln" seien der Grund für die Entscheidung gewesen.

Am Wochenende hatte sich der Abschied bereits angedeutet: Während seine Bandkollegen am Samstag die SAP Arena in Mannheim rockten, trat Terenzi lieber solo auf Sylt auf - ein erster Vorgeschmack auf seine weiteren Pläne? RTL fragte nach. "Ich bin definitiv nicht perfekt. Aber: Dass ich aus der Band ausscheide, das hat sich abgezeichnet", betonte Marc Terenzi im Gespräch. "In der Vergangenheit habe ich Solo-Auftritte zugunsten der Band abgesagt und bewusst zurückgesteckt. Jetzt will ich wieder alleine Musik machen und meine eigenen Lieder performen."

