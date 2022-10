Die Mainstream Media AG feierte ihr 15-jähriges Bestehen und verkündete den Start von drei neuen sogenannten FAST Channels. Es geht um Family-Entertainment, Sport und starke Frauen ...

Eisi Gulp, Uschi Glas, Ronja Forcher, Francis Fulton-Smith, Marianne und Michael Hartl, Michael Holm und zahlreiche weitere Prominente kamen am Mittwochabend zur Jubiläumsfeier ins Münchner Spezialitäten-Restaurant WACA: Die Mainstream Media AG feierte dort mit rund 70 Gästen ihr 15-jähriges Bestehen. Gegründet wurde das Unternehmen von Gottfried Zmeck, unter dem Dach werden unter anderem die Sendermarken Romance TV, Heimatkanal und GoldStar TV gebündelt.

In Kürze, so wurde bekannt, startet die Mainstream Media AG drei neue sogenannte FAST Channels (Free Ad-Supported Streaming Television), die auf verschiedenen Smart-TV-Plattformen und als mobile Applikation verfügbar sein werden. "Filmgold" bietet demnach Family-Entertainment für Liebhaber von gefühl- und humorvollen Nostalgie-Filmen.

Ebenfalls neu ist der Stream "Starke Frauen", der ein breites Spektrum von Komödien bis zu Drama-Serien und Krimis abdeckt. Zu sehen sind dort unter anderem die US-Serien "The Big C", "Drop Dead Diva", "My Boys" und "Hawthorne". Darüber hinaus gibt es fortan auch ein Sportangebot: "World of Freesports" zeigt außergewöhnliche Mountainbike-Rennen, Ski- und Snowboard-Events und auch Motorsport.

Tim Werner, CEO der Mainstream Media AG, wies auf die Erfolge speziell der Kanäle Romance TV und Heimatkanal in den vergangenen Jahren hin. Mit den neuen Channels wolle man weitere Zuschauerinnen und Zuschauer ansprechen, die das Angebot kostenfrei auf digitalen TV-Plattformen und über mobile Applikationen nutzen können. Verbreitet werden die Channels auf diversen TV-Plattformen wie SAMSUNG TV Plus, LG TV, Pluto TV, Rakuten TV und waipu.tv.