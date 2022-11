Die Closed Beta des Reboots von "Die Siedler" musste zunächst Kritik einstecken, doch selbige blieb nicht ohne Reaktion. Ubisoft hat sich dem Fan-Feedback angenommen. Nun steht sowohl der Name als auch der genaue Release-Termin des Spiels fest.

Neuigkeiten aus dem Hause Ubisoft: Das Videospielunternehmen hat den Release-Termin zum "Die Siedler"-Reboot veröffentlicht. Unter dem Beinamen "Neue Allianzen" erscheint der Neustart der Strategiespiel-Reihe am Freitag, dem 17. Februar 2023. Zunächst wird das Spiel nur für PC und ausschließlich über den Ubisoft Connect Store und den Epic Games Store erhältlich sein. Später folgen dann die Konsolen, wann genau, ist derzeit noch unbekannt. Erfreulich für Nintendo-Spieler: Auch die Switch wird bedacht, außerdem wird auf der Xbox, der PlayStation sowie Amazons Cloud-Gaming-Dienst Luna besiedelt. Letzterer ist allerdings in Deutschland noch nicht verfügbar.

1993 begann der Siegeszug des Strategiespiels, das im Laufe der Zeit eine stetige Weiterentwicklung erfuhr. Auf der Suche nach neuen Impulsen verschob Ubisoft für den aktuell anstehenden Reboot den Fokus vom Aufbau- hin zum Echtzeit-Strategiespiel. Doch das gefiel nicht allen Fans. Im Rahmen des Beta-Tests warfen manche Kritiker den neuen Siedlern vor, das komplexe Aufbau-Gameplay wäre zugunsten eines vereinfachten Echtzeit-Strategiespiels aufgeweicht worden. Ubisoft verteidigte seinen Ansatz zum Teil, räumte den Entwicklern aber auch mehr Zeit ein.

Teils wurde das Fan-Feedback in mehreren Updates umgesetzt. "Wir haben in den letzten Monaten viel Arbeit in die Verbesserung des Spiels investiert", versucht der Publisher die Community in einem Tweet positiv zu stimmen. Ubisoft selbst nennt das Ergebnis der Verbesserungen "Echtzeitstrategiespiel mit Aufbauelementen" und will damit wohl signalisieren, dass man bestrebt ist, das Beste aus beiden Welten zu vereinen.

Was darf man von "Neue Allianzen" erwarten?

Grafisch basiert der "Siedler"-Reboot auf der aktuellen Version der Snowdrop-Engine von Ubisoft. Das Gameplay beschreibt der Publisher so: Gamer können "ein neues Land besiedeln, ihre eigenen Gemeinschaften aufbauen, neue Fraktionen treffen und sie als Feinde oder Verbündete willkommen heißen, um ihre neue Siedlung zu beschützen und zu verteidigen". Ausgangspunkt der Solo-Kampagne ist die Flucht der Elari aus ihrer Heimat.

Drei Spielmodi sollen in "Die Siedler: Neue Allianzen" zur Verfügung stehen. Spieler können die Solo-Kampagne wahlweise im normalen oder extremen Modus spielen. Letzterer soll deutlich herausfordernder sein. Alternativ können Schreibtisch-Siedler auf 12 Maps alleine oder kooperativ gegen die KI oder gegen bis zu sieben andere Spieler antreten.

Ein erster Live-Stream im Ubisoft-Kanal auf Twitch soll am Donnerstag, 1. Dezember, ab 16 Uhr eine Stunde lang erste Einblicke geben. Der Gefechtsmodus wird präsentiert, begleitet vom verantwortlichen Creative Director Christian Hagedorn.

