Das Rauchen ist sein Markenzeichen - oder besser gesagt: war sein Markenzeichen. Der Erfolgsrapper Snoop Dogg kündigte nun auf Instagram an, diese Gewohnheit künftig unterlassen zu wollen. Seine Fans reagieren überrascht.

81 Blunts - besonders starke Tütchen - an einem Tag konsumieren? Das behauptete der Rapper Snoop Dogg (52) noch vor rund zehn Jahren in einem Interview mit der Zeitschrift "GQ". Jetzt kündigte der Hip-Hop-Star via Instagram an, das Rauchen aufgeben zu wollen. In einem Post heißt es: "Nach langen Überlegungen und Gesprächen mit meiner Familie habe ich beschlossen, mit dem Rauchen aufzuhören."

Ob er damit konkret das Kiffen meinte, oder sich auf das Rauchen allgemein bezog, darüber hüllte sich der Künstler in Schweigen. Der "Drop It Like It's Hot"-Interpret ergänzte: "Bitte respektiert zu diesem Zeitpunkt meine Privatsphäre." Was ihn zu diesem Schritt bewegte, teilte er bislang noch nicht mit seinen Fans.

Die Reaktionen seiner Fangemeinde ließen nicht lange auf sich warten. Unter dem YouTube-Video zu Snoop Doggs Hit "The Next Episode". die die programmatische Zeile "Smoke Weed Everyday" enthält, schrieb ein User: "Nach der Ankündigung, dass Snoop Dogg entschieden hat, mit dem Rauchen aufzuhören, wird dieser Song nie wieder derselbe sein." Ein weiterer fügte hinzu: "Kann es nicht glauben, dass er tatsächlich mit dem Kiffen aufgehört hat - das Ende einer Ära,"

Snoop Dogg verkündet Abstinenz: Fans sind skeptisch

In den sozialen Medien erntete Snoop Dogg - das Rauchen respektive Kiffen galt immer als sein Markenzeichen - gespaltene Reaktionen. Bei seinem Auftritt in der Halbzeitshow des Super Bowl 2022 soll der Rap-Superstar einen Joint geraucht haben. Außerdem beschäftigte der 52-Jährige Angestellte, deren einzige Aufgabe es war, Blunts zu drehen. Einige Fans halten den Post für einen Scherz, sind skeptisch oder sorgen sich um seine Gesundheit.

Andere lobten den Sänger, der mit bürgerlichem Namen Calvin Broadus heißt: So erhielt Snoop Dogg Zuspruch von einem Instagram-User, seine Entscheidung öffentlich zu teilen - vor allem, wenn man bedenke, dass er mit diesem Markenzeichen so viel Geld gemacht habe.

Snoop Dogg erzielte seinen Durchbruch in den 90er-Jahren. Seitdem verkaufte er weltweit Millionen Alben und landete unzählige Hits wie "Gin & Juice". Häufig basieren seine Songtexte auf seinem Cannabiskonsum. Bereits 2002 hatte er laut Medienberichten angekündigt, endgültig mit dem Marihuana-Konsum aufzuhören. Doch erst jetzt macht er offenbar wirklich ernst.