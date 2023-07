Feuerroter Bob statt schulterlanger Mähne: Leni Klum präsentierte sich ihren Instagram-Fans "obenrum" total runderneuert - und schockierte damit ihre Follower, die die 19-Jährige "fast nicht erkannt" hätten.

Da haben viele der 1,8 Millionen Instagram-Follower von Leni Klum ihren Augen kaum getraut. In ihrem neuesten Post präsentierte die 19-jährige Tochter der GNTM-Chefin Heidi Klum eine totale Typveränderung. "Ich hab sie nicht erkannt", gestand ein Fan. Die Mehrzahl ist aber begeistert: "Super schön. Ein sehr hübsches junges Mädchen", stehe stellvertretend für die vielen anerkennenden Kommentare.

Leni Klum, längst aus dem Schatten ihrer Mutter herausgetreten und auf eigenen Beinen erfolgreich im Model-Business unterwegs, präsentiert sich in dem Beitrag mit feuerrotem Bob und frech-fransigem Pony. Sie wirkt nicht nur ganz anders, sondern reifer. "Das sieht viel erwachsener aus", kommentierte ein Nutzer. An den Lobeshymnen beteiligten sich auch zahlreiche Promis. Lena von den Influencer-Zwillingen Lisa und Lena kommentierte den feurigen Look mit drei Flammen. Nikeata Thompson, immer wieder bei "Germany's Next Topmodel" als Catwalk-Coach oder Choreografin im Einsatz, sendete ein großes Herz.

Ist Lenis Look eine Hommage an Milla Jovovich?

Doch nicht alle Fans zeigten sich begeistert. Einer monierte die schlechte Qualität der beiden Bilder, ein anderer vermutete einen übertriebenen Einsatz von Filtern. Ein weiterer Follower des Social-Media-Stars scheint hingegen einer anderen Sache auf der Spur zu sein: Spielt Leni mit dem Hair-Styling die "Doppelgängerin" einer Schauspielerin?

Tatsächlich: Leni hat mit dem Look Ähnlichkeit mit Leeloo, der Außerirdischen aus dem Action-Science-Fiction-Knaller "Das fünfte Element" (1997). Milla Jovovich (47), damals mit Regisseur Luc Besson verheiratet, wurde durch die Rolle mit dem roten Bob zum Filmstar. Gut denkbar also, dass der neue Leni-Look - der wohl vorrangig einem Dior-Kampagnenshooting geschuldet zu sein scheint - eine Hommage an Jovovich ist.