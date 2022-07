Nachdem Marvels "Phase Vier" im November mit "Black Panther 2: Wakanda Forever" enden wird, kündigte Marvel nun eine neue Filmreihe an - darunter sind auch zwei neue "Avengers"-Filme.

Jedes Ende ist auch ein Neubeginn: Spätestens nach "Avengers: Endgame" und dem Tod von Iron Man (Robert Downey Jr.) konnte nur erahnt werden, dass die erfolgreiche Marvel-Filmreihe "Phase Vier" bald enden wird. Am Wochenende verkündete Präsident der Marvel-Studios Kevin Feige das Ende der Filmreihe mit "Black Panther: Wakanda Forever", der im November in den Kinos anlaufen soll. Doch das waren nicht alle Neuigkeiten, die auf der San Diego Comic Con verraten wurden.

Auf der Comic Con verriet Feige die ersten Titel der neuen Marvel-Filmreihe, die als "Multiverse-Saga" bezeichnet wird und sogar zwei neue "Avengers"-Filme beinhaltet. So beginnt Phase fünf im Februar mit "Ant-Man & The Wasp: Quantamania" - und beinhaltet sowohl sechs Filme als auch sechs Serien. Die letzte Produktion wird "The Thunderbolts" sein, die am Freitag, 26. Juli 2024, in den Kinos laufen soll.

"Fantastic Four" und "Avengers: The Kang Dynasty"

Obwohl noch nicht alle Filme der sechsten Phase bekannt gegeben wurden, bestätigte Feige, dass die Filmreihe insgesamt elf Produktionen umfassen wird. So wird der zweite Film in "Phase Sechs" der kommende "Fantastic Four"-Film im November 2024 sein, gefolgt vom achten Film "Avengers: Die Kang-Dynasty" im Mai 2025. Die "Multiverse-Saga" wird am Freitag, 7. November 2025, mit "Avengers: Secret Wars" enden.

Zu den weiteren Film-Highlights gehören der vierte "Captain America"-Film, der den Titel "New World Order" trägt, und das Debüt der "Thunderbolts". Für die neue Serie "Daredevil: Born Again" wird Charlie Cox als die gleichnamige Figur wieder auf die Bildschirme zurückkehren.

Weitere Filme und Serien, die zur "Multiverse-Saga" gehören, sind "Secret Invasion", "Guardians of the Galaxy, Vol. 3", "Echo", die zweite Staffel der Serie "Loki", "The Marvels", "Blade" und "Ironheart". Auch Hexe Agatha, die die meisten aus "WandaVision" kennen, wurde eine eigene Produktion gewidmet: "Agatha: Coven of Chaos".