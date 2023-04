Künstlerin Annette (60) tischt an Tag 3 in Würzburg "Das perfekte Dinner" auf. Zumindest kommt sie mit ihren kulinarischen Kunstwerken ganz nah dran, obwohl sie die Technik ziemlich im Stich lässt ...

Zentral hoch oben mit Blick auf die Würzburger Festung hat es sich die Künstlerin und Kunstdozentin Annette mit ihrem Mann hübsch gemacht. Mit den Küchengeräten hat sie aber ausgerechnet heute beim "perfekten Dinner" kein Glück. Erst streikt die Eismaschine, dann der Küchenmixer. "Ich mache das immer so", wundert sie sich, dass nichts passiert. "Das kann doch jetzt nicht wahr sein!" Zum Glück hat Annette ein Ersatzgerät.

Passend zu ihrem Beruf lautet das Motto "Farbig". "Es ist erkennbar, dass ich mit Farben spiele" - und zwar bei folgenden Speisen: Bei der "Heißen Liebe" der Vorspeise treffen Basilikum und Tomate aufeinander, danach sollen Ochsenbäckchen mit Süßkartoffelpüree die Gäste verzücken. Als Dessert tischt Annette eine Mélange aus schwarz, weiß und pink auf.

"Annette, ich liebe dich", treffen die Ochsenbäckchen genau Patricks (31) Geschmack. Hinter dem schwarz-weiß-pinken Nachtisch vermutet er: "Sie legt uns eine Drachenfrucht hin." Gleichzeitig befürchtet er, "dass sie sich zu sehr auf das Künstlerische versucht zu fokussieren".

Annette beschreibt die Suppe "wie ein Eindringen und Küssen"

"Schöner kannst du in Würzburg nicht wohnen als hier", ist Yannick (32) von der Wohnung schwer beeindruckt. "Wirklich wie zu Hause", fühlt sich Lisa Marie (29) sofort wohl. So feuchtfröhlich wie die vergangenen Abende geht es auch heute weiter.

Die heiße Liebe ist eine Geröstete-Tomaten-Suppe mit Basilikumeis. "Das ist ja quasi wie ein Eindringen und Küssen", war Annettes Idee dahinter. Doch das Eis macht Ärger: "Das ist ganz bröckelig. Das ist nicht mehr cremig." Genervt kratzt sie die Masse aus der Eismaschine: "Ist für'n Arsch. Jetzt hoffen wir halt ..." Dazu formt sie kleine Perlen aus Gurkensaft und Agar Agar: "Fake-Kaviar, sozusagen."

"Mega", schlürft Yannick genüsslich die Komposition aus warm und kalt. "Handwerklich auf einem wahnsinnig hohen Niveau." Alex (39) schwärmt: "Dieser Geschmack! Das war geil." Patrick startet ein ganzes Loblied: "Annette, deine Vorspeise war das perfekte Bild, was sich jeder wünscht. Es war für das Auge filmreif gewesen."

Yannick kann nicht meckern: "Das Ochsenbäckchen war spektakulär"

Es folgen die Ochsenbäckchen mit Süßkartoffelpüree, frittierten Süßkartoffelscheiben und Erbsenschoten. "Sieht auch wieder sehr ansprechend aus", gefällt Yannick das orange-grüne Kunstwerk auf seinem Teller. Auch der Geschmack stimmt: "Das Ochsenbäckchen war bei mir spektakulär." Alex lobt das Fleisch ebenfalls: "So muss ein Ochsenbäckchen auseinander gehen."

"Mir schmecken Desserts, aber ich brauche sie nicht." Trotzdem bereitet Annette weißes und schwarzes Schokoladen-Mousse mit Himbeer-Sorbet zu. Vor dem Servieren der weißen Mousse flucht sie wieder: "Die Sch***e ist nicht fest geworden!" Sie entschuldigt sich für den flüssigen Klecks auf dem ansonsten ansehnlichen Teller: "Ist bissl was schiefgelaufen." Was die Gäste vielmehr stört, ist das gelbe Mangopüree. "Wenn das jemand so klar in die Menükarte reinschreibt, dann erwarte ich von einer Künstlerin, dass sie es schafft, schwarz, weiß, pink auf den Teller zu bringen", wundert sich Patrick. Trotzdem sahnt Annette 35 Punkte ab und setzt sich damit an die Spitze.