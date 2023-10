Bei "Das perfekte Dinner" (VOX) kommen sich die Gäste immer näher. "Er hat mir seine Muskeln gezeigt", berichtet Debo (36) über Marvin (28). Der Gastgeber von Tag 2 der Themenwoche "Nachhaltiger Konsum" konnte mit Sport und bewusster Ernährung fast 40 Kilo abnehmen.

Dass Marvin als Konstrukteur ("Ich entwickle Teile, mit denen sich Fenster öffnen lassen") arbeitet, zeigt sich auch am Design seiner Wohnung in Bad Salzuflen: Quer durch Küche und Wohnbereich montierte er 26 Arbeitsplatten, unter anderem auch als dekorative "Grünwände". Der nach eigenen Angaben "sportsüchtige" Fitness-Fan (in seiner großzügigen Wohnung hat er ein komplettes Home Gym eingerichtet) und begeisterte American Football-Spielergehört zu den 28-Jährigen, die bereits einiges erreicht haben: "Ich habe immer gut gespart, um mir diese Bude leisten zu können", untertreibt er ein wenig. Noch gehört sie seinen Eltern, aber Marvin hat sie eigenhändig umgebaut und hofft, sie eines Tages sein Eigentum zu nennen.

Auch sonst tut sich einiges in seinem Leben: Durch Sport und gesunde Ernährung hat er in drei Monaten "so 35 bis 40 Kilo" abgenommen. Und "seit Samstag" ist er auch "frisch vergeben". Läuft! Da steigt die Lust, auch in der Veggie-Woche bei "Das perfekte Dinner" Neuland zu betreten - unter anderem in Form von Erbsencreme, Algenblätter-Lasagne mit Hartkäseschaum und geliertem Pfirsich. Dass dabei auch ein wenig Finger in den Zucchini-Hobel gerät, trägt Marvin mit eiserner Fassung: "Machen wir wie beim Sport - ah, Blut, einfach Tape drauf."

Vorspeise: Champignons / Kartoffeln / ErbsenHauptspeise: Nudeln / Meer / HartkäseNachspeise: Tante Trautchens Schokomousse, Vanille & Pfirsich

Hauptgang erstaunt Gäste mit Püree von biblischen Ausmaßen

Dass Marvin allerhand drauf hat, weiß nicht nur Debo (36): "Er hat mir schon seine Muskeln gezeigt", erklärt sie sich den großen Fitnessraum: "Da dachte ich mir - oh, der trainiert wirklich." Zur Nachhaltigkeitswoche passt, dass er versucht, regional einzukaufen und "nicht jedes Jahr ein neues Handy". Fleisch und Fisch mag er immer noch.

Aus gegebenem Anlass schichtet er seine Lasagne allerdings mit Nori-Algenblätter und Karottenstreifen und kombiniert Champignonsuppe, Erbsencreme sowie Kartoffelwürfel zu einer kompliziert geschichteten Vorspeisen-Landschaft. Für Liya (28) und Lisa (25) hat sie fast biblische Ausmaße: Fast zeitgleich haben sie eine "Moses, der das Meer teilt"-Assoziation. Alex (35) hingegen bringt mit der Gabel einen "Staudamm" aus Püree zum Brechen. Bei "Tante Trautchens Schokomousse" wird es beschaulicher: "Das Rezept stammt von der Tante meiner Großmutter."

Das alles zeigt überraschende Seiten an einem eher stoisch wirkenden jungen Mann. "Marvin darf gerne selbstbewusster durch die Welt gehen", empfiehlt Alex dem Gastgeber. Kann er mit 32 Punkten durchaus - die Wertung katapultiert ihn auf derzeit Platz 2. Damit dürfte er ähnlich zufrieden sein wie mit seinem aktuellen Wohnort: "Bad Salzuflen ist eine ruhige Kurstadt für ältere Leute. Ich fühle mich hier sehr wohl."