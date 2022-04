Pasta-Katastrophe bei Nina? Ach was - wozu ist sie denn Designerin...

"Oh Gott, wie klebrig": Aus einer traurigen Masse Rote-Beete-Teig quillt eine weißliche Füllung. Am Finaltag des "Perfekten Dinners" (VOX) im Saarland steht Nina angesichts der nicht gerade formschönen Pasta am Rande der Verzweiflung. Werden ihr ihre Gäste verzeihen können?