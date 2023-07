In wenigen Tagen wird Felix Magath seinen 70. Geburtstag, aber seinen Ehrentag feiert der strenge und überaus disziplinierte Fußballtrainer nie. Zu Gast in der "NDR Talk Show" spricht er über die Unterschiede zwischen Berufs- und Privatleben, in dem er sich gerne etwas gönnt.

Felix Magath ist ehemaliger Fußballprofi und HSV-Legende, Ex-Manager und war stets als harter Trainerhund bekannt: Folgerichtig ging er als "Quälix" in die Fußballgeschichte ein und feiert am Mittwoch, 26. Juli, seinen 70. Geburtstag, beziehungsweise er feiert nicht. Anlässlich seines Jubiläums war er zu Gast in der "NDR Talk Show" (Freitag, 22.00 Uhr, NDR) und plauderte aus dem Nähkästchen: "Ich bin es nicht gewohnt, Geburtstage zu feiern", berichtete Magath. Er habe zwar eine glückliche Kindheit gehabt, "aber wir hatten nicht die Mittel", erinnerte er sich an die Zeit vor seiner Karriere. Fußballspieler hätten im Juli keine Zeit zum Feiern, schließlich stehe die Vorbereitung auf die Saison an.

Zum 50. Geburtstag gab es dann aber doch ein Feierabendbier im Trainingslager, damals noch beim VfB Stuttgart. "Das ist der einzige Geburtstag, den ich bisher gefeiert habe", so Magath im NDR-Talk. "Quälix" ist laut eigener Aussage eben sehr "pflichtbewusst und diszipliniert" - zumindest was seine Arbeit als Trainer angeht. "Beruflich bin ich Ostpreuße, privat karibisch", so das Kind der Bundesliga, dessen Mutter aus Ostpreußen, sein Vater aus Puerto Rico stammt. Beim Fußball erwarte er auch von allen anderen Disziplin. Aber: "Privat bin ich genau das Gegenteil, da rauche und saufe ich", berichtete die HSV-Ikone.

"Ich war ein ängstliches Kind"

"Ich war ein ängstliches Kind und habe es mir angewöhnt, meine Ängste zu überwinden", erinnerte sich Felix Magath an seine Kindheitstage. Deshalb habe er Fallschirmspringen ausprobiert, einmal beim VfB Stuttgart mit einem Fallschirm-Weltmeister im Stadion. "Ein anderes Mal bin ich sogar alleine aus dem Flugzeug rausgesprungen, in Norddeutschland." Man habe ihm gesagt, er solle zwischen die Beine gucken, da lande er auch. "Als ich dazwischen große Tiere sah, habe ich den Fallschirm weggelenkt. Dabei bin ich acht Meter hoch im Baum hängen geblieben."

