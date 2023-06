Andrea Kiewel ist ein nie versiegendes Urquell der ungetrübten guten Laune. Wird sie jetzt sogar zur Retterin der deutschen Bilanz beim Eurovision Song Contest? Beim "ZDF-Fernsehgartren" gab es nicht nur Sommer, Sonne, Spaß und Hits, sondern - vielleicht - eine ganze große Idee.

"Wir versuchen, lustig zu sein", kommentierte Andrea Kiewel den etwas bemühten Text eines ihrer Moderationskärtchens ("Sonnenhit(ze) und Sommerhits") für eine Ratespiel im "ZDF-Fernsehgarten". Aber das Spiel in diesem besonders "verrückten Fernsehgarten" (O-Ton Kiewel) gebar vielleicht die große Hoffnung für den nächsten Versuch Deutschlands, beim "Eurovison Song Contest" ausnahmsweise mal nicht Letzter zu werden. Und dafür, das scheint nach dem abermals desaströsen Auftritt (in Liverpool), ist eine gehörige Portion Humor sicher unabdingbar.

Kiewel, mit "Kiwi"-Sprechchören und La Ola von ihren Fans gefeiert, ließ das Publikum anhand von Bildern Sommerhits erraten. Beispiel: Der Facebook-Daumen, ein Eis und eine Sonne ergaben "Like Ice In The Sunshine" oder ein Surfer und die USA-Flagge "Surfin' USA". Da wurde ausgelassen gelacht und jedes Rätsel, auch dank Hilfestellung von Kiwi, gelöst.

Redaktionssekretär Max, so etwas wie der "Henssler-Ziwi Howan" des Fernsehgartens, verteilte Geschenktütchen an die erfolgreichen Rater. Und dann gab's ein Schälchen Ketchup und Musik-Noten zu sehen. "The Ketchup Song" war die Lösung, der Sommer-Smash von der Girlgroup Las Ketchup aus dem Jahr 2002. Der war, so hatte die Redaktion knallhart recherchiert, in mehr als 20 Ländern der Welt Nummer 1 und wurde (das steht auch bei Wikipedia) 35-mal mit Platin ausgezeichnet. Das brachte Kiwi auf eine verwegene Idee.

Die Chance beim ESC: Besser gut geklaut, als selbst schlecht komponiert?

"Vielleicht sollten wir den Song einfach kaufen und im nächsten Jahr beim Eurovision Somng Contest als deutschen Beitrag vorstellen - da gewinnen wir!" Vielleicht ist es ja wirklich so einfach, denn, so bemühte Kiewel den Librettist von Mozarts Superhit "Die Zauberflöte", Emanuel Schikaneder (1751-1812): "Wo alle klauen, kann ich allein nicht dichten." Neudeutsch: Lieber gut geklaut, als selber schlecht komponiert. Das hat, siehe Loreen in diesem Jahr, ja schon mehrfach beim ESC geklappt.

Ob Kiwi dann 2024 in Schweden selbst antritt? Könnte sie, denn sie kann alles. Sie sang bei Liedern mit, sie reihte sich beim gemeinsamen Ballhochhalten (teilweise) erfolgreich in ein Rudel junger ballgewandter Menschen ein und hatte so viel Spaß ("Es geht um nichts - wo gibt es das in unserem Leben noch?"), dass sie verkündete: "Die nächsten Sendungen verschieben sich um 18 Stunden."

Kiewels vielleicht größtes Talent: Sie ist absolut schmerzfrei. Sie macht alles mit, sie lebt und liebt ihren Job. Die Euphorie, mit der sie Milan Zivojinovic feierte ("Gaanz, ganz toll, die Sensation!"), der selbstgebastelte Papierflieger in Wassermelonen spickte wie andere Dartspfeile in das Board, war beeindruckender als die Action. Zivojinovic, eigentlich Stuntchoreograph und passionierter Schwertkämpfer, tingelt seit Jahren in Sachen "Fruchtzerstörung" durch die Lande und das deutsche TV, zermatschte schon 2012 bei "Wetten, dass ..?" mit dem Schwert Melonen oder köpfte 2018 in der ARD Möhren mit geworfenen Spielkarten.

Zuschauer stören, aber Andrea Kiewel bleibt souverän

Sinnfreie lustige Spiele, dazu ein bisschen Mit-Klatsch-Mucke von Gute-Laune-Bärchen wie Aneta, Banners, Nathan Evans, Nick Howard, Susan Sideropoulos & Marianne Neumann und vor allem Nik P. (man sieht ihm an, dass sein Megahit "Ein Stern" schon 25 Jahre auf dem Buckel hat), Linda Hesse und Francine Jordi. Dazu Tipps von einer Mineralwasser-Sommelière (im Zweifel IMMER mit Kohlensäure und NICHT aus Plastikflaschen) und Kaffee-Getränk-Rezepte von - man muss mit der digitalen Zeit gehen - Influencerin "Kikis Kitchen" (434.000 Instagram-Follower und somit 333.000 mehr als der Fernsehgarten-Kanal) - toll, wie ein Kindergeburtstag für Erwachsene.

Auch beim Kinderfest gibt es mitunter Störenfriede oder Teilnehmer, die sich nicht zu benehmen wissen. Wie die Zuschauer, die es im Fernsehgarten einfach nicht lassen können, das Victory-Zeichen setzend und grenzdebil grinsend durch den Bildhintergrund zu tänzeln. Immerhin werden die von anderen Zuschauern dann ganz böse angeguckt. Kiewel selbst ließ sich dadurch nicht aus dem Rhythmus bringen. Erstens: Was schert es die deutsche Eiche, wenn sich das Borstenvieh an ihr schabt? Zweitens hatte sie mit der widerspenstigen rechten Haartolle viel größere Probleme und kam aus dem Zur-Seite-Wedeln gar nicht mehr raus.

Das kann heiter werden: Nächste Woche gibt's Schlagerfestival

Kiewel war dermaßen entspannt, dass sie auch über die - beinahe erwartungsgemäß - geplatzte Live-Schalte zu Ocean-Race-Segler Boris Herrmann locker hinwegsah: "Es gibt halt keinen Empfang auf dem Atlantik."

Zum Ende präsentieren Fabian Saal und seine Gattin, Dr. Felicitas Saal, dass man sich merken kann, wie 30 zuvor identische Anordnungen von Sonnenliege, Sonnenschirm, Getränkeflasche und Badehandtuch, im Arrangement verändert wurden. Sie ist Gedächtnistrainerin, er Gedächtnisweltrekordkalter, da geht das ganz einfach. "Wahnsinn", meinte indes Kiwi. Die hatte sich immerhin gemerkt, und tat es kund: Nächste Woche steppt im Fernsehgarten der Schlagerbär. Seitens Wetter und Witz: Das könnte heiter werden.