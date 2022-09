Es wird das letzte "FIFA" sein, das "FIFA" heißt. Und es wird sehnlichst erwartet. Besonders spannend im Vorfeld: Wer sind laut EA die stärksten Spieler der Welt? Und wie konkurrenzfähig sind die Stars der Bundesliga?

Unlängst verriet EA bereits, wer die 23 besten Kicker im kommenden "FIFA 23" sind. Nun legt der Publisher nach - mit einer Liste der 25 stärksten Bundesliga-Spieler.

Wenig überraschend: Manuel Neuer, Sadio Mané und Joshua Kimmich (allesamt vom FC Bayern), die im Ranking der besten "FIFA 23"-Profis auf den Plätzen 10, 11 und 14 liegen, führen diese Bundesliga-Liste an. Dicht auf den Fersen: die Teamkollegen Thomas Müller und Leon Goretzka. Erst dann folgt der Spieler der Saison, Christopher Nkunku von RB Leipzig. Vom Europa League-Sieger Eintracht Frankfurt ist Torhüter Kevin Trapp vertreten,

Neben dem FC Bayern München, der allein elf Spieler der Top-25 in seinen Reihen weiß, stellt Borussia Dortmund mit Marco Reus, Niklas Süle, Jude Bellingham und Mats Hummels sowie Neuzugang Sébastien Haller den zweitgrößten Block. RB Leipzig den drittgrößten.

Die Top 25 der Bundesliga im Überblick:

Manuel Neuer (FC Bayern München, 90) Sadio Mané (FC Bayern München, 89) Joshua Kimmich (FC Bayern München, 89) Thomas Müller (FC Bayern München, 87) Leon Goretzka (FC Bayern München, 87) Christopher Nkunku (RB Leipzig, 86) Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt, 86) Kingsley Coman (FC Bayern München, 86) Yann Sommer (Borussia M'gladbach, 85) Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen, 85) Marco Reus (Borussia Dortmund, 85) Niklas Süle (Borussia Dortmund, 85) Serge Gnabry (FC Bayern München, 85) Matthijs de Ligt (FC Bayern München, 85) Péter Gulácsi (RB Leipzig, 85) Jude Bellingham (Borussia Dortmund, 84) Lucas Hernández (FC Bayern München, 84) Alphonso Davies (FC Bayern München, 84) Mats Hummels (Borussia Dortmund, 84) Koen Casteels (VfL Wolfsburg, 84) Leroy Sané (FC Bayern München, 84) Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen, 84) Konrad Laimer (RB Leipzig, 83) Sébastien Haller (Borussia Dortmund, 82) Timo Werner (RB Leipzig, 82)

Die neuesten Inhalte zu allen Werten sind in der FIFA-Werte-Datenbank-Zentrale zu finden.

"FIFA 23" wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und erscheint am 30. September weltweit für PlayStation5, Xbox Series X/S, PC, Stadia, PlayStation4 und Xbox One. Der Vorabzugriff für die "FIFA 23 Ultimate Edition"-Käufer beginnt am 27. September 2022.