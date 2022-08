EA krempelt in "FIFA 23" die Spielmechanik des "FUT"-Modus zwar komplett um, lässt aber die Lootboxen unangetastet - weil Gamer "sie lieben", wie man beteuert.

Mit dem Sammelkartenmodus "FIFA Ultimate Team", gemeinhin FUT genannt, generiert EA Jahr für Jahr Umsätze, die die eigentlichen Verkaufserlöse der Fußball-Simulationen überflügeln. Im Geschäftsjahr 2021 entfielen fast 30 Prozent des gesamten Konzernumsatzes auf Miktrotransaktionen, in Summe über 1,63 Milliarden US-Dollar.

Allerdings ist das Geschäft mit den zufällig zusammengestellten Kartenpacks, mit deren Hilfe "FIFA"-Gamer ihr eigene Traummannschaft erstellen können, höchst umstritten. Das sogenannte Lootboxen-System trägt Glücksspielelemente in sich - und ein gewisses Suchtpotenzial. Vorreiter des Systems wie "Overwatch" sind davon bereits wieder abgerückt, in Ländern wie Belgien sind derartige Mechanismen sogar verboten. Dennoch hält EA daran fest:

"Wir glauben von ganzem Herzen, dass Ultimate Team und FUT Packs, die seit mehr als einem Jahrzehnt Teil des Spiels sind, ein Teil von 'FIFA' sind, den Gamer lieben", sagte EA gegenüber "[Eurogamer]https://www.eurogamer.net/ea-sticks-with-controversial-loot-boxes-for-fifa-23-ultimate-team)". Zudem verwies man darauf, den Nutzern stets die Wahl zu lassen, reales Geld auszugeben oder sich Packs durch das Bewältigen von Aufgaben zu verdienen. "Neun von zehn FUT-Packs, die in 'FIFA 22' geöffnet wurden, seien ohne Mikrotransaktionen erspielt worden", führt EA als Argument ins Feld - wohl wissend, dass Profi-E-Sportler sehr wohl abertausende Euro vor jeder neuen "FIFA"-Saison ausgeben, um mithalten zu können.

Neue Team-Chemie

An anderer Stelle plant EA indes die größten "FUT"-Änderungen seit Jahren, wie ein neues "Deep Dive"-Video und jüngst veröffentlichte Pitch Notes verraten.

Zum einen wird das Chemie-System komplett auf den Kopf gestellt. Bislang war es stets das Ziel, einen Teamgeistwert von 100 zu erreichen, indem man Spieler auf ihren Lieblingspositionen aufliefen ließ und ihnen anderen Profis derselben Nationalität oder Vereinszugehörigkeit an die Seite stellte. Nur so gab's wertvolle Boni.

Allerdings konnten die virtuellen Profi-Kicker stets nur auf angrenzenden Positionen eine förderliche Beziehung zueinander aufbauen - dargestellt durch grüne Linien.

Nun fließen zur Berechnung der Team-Chemie (nun dargestellt mit einem 3-Sterne-System) alle Mitglieder der Mannschaft mit ein. Wer also beispielsweise sowohl Manuel Neuer als auch Thomas Müller im Team hat, darf sich auf einen Attribute-Boost freuen, obwohl die beiden auf dem Feld weit auseinander stehen.

Ebenfalls neu: Es gibt keine Negativeffekte mehr, wie sie durch eine schlechte Team-Chemie oder einen Einsatz auf einer völlig falschen Position entstehen konnten. Die Kicker können nicht mehr unter ihre Basiswerte rutschen. Gleichzeitig sind aber auch die Zeiten vorbei, in denen Spieler "umgeschult" werden konnten. In "FIFA 23" hat jeder Profi, basierend auf realen Daten, nur noch eine primäre und sekundäre Position auf dem Platz, wo er sein Potenzial voll entfalten kann.

FUT-Moments: Szenarien und Herausforderungen, die für Abwechslung und Belohnungen sorgen sollen

Die zweite große Neuerungen stellen die sogenannten "FUT Moments" dar: Hier können Single-Player bestimmte Match-Szenarien nachspielen - wie etwa das Profis-Debüt von Cover-Star Kylian Mbappé. Nach seiner Einwechslung in der 88. Minute soll er drei Pässe vollenden und das entscheidende Tor in der Nachspielzeit per Volley schießen.

Schafft man das, winken je nach Schwierigkeitsgrad ein bis zu drei Sterne, die sich in der "Star Gallery" wiederum gegen Belohnungen eintauschen lassen. Dazu zählen unter anderem Player Packs, Items oder Deko-Elemente fürs eigene Stadion. Diese zweite Ingame-Währung soll kaschieren, dass EA nicht von seinem Lootboxen-System abrücken will.

Crossplay auch in FUT.

Bereits bekannt war, dass unter bestimmten Umständen Crossplay bei "FIFA 23" möglich sein wird - zumindest wenn man auf der gleichen Konsolengeneration zockt (beispielsweise PS5 und Xbox Series X/S). Nun ist klar, dass sich auch die Sub-Modi "FUT Rivals", "FUT Freundschaftsspiele" "FUT Champions", "FUT Play a Friend" und der "FUT Online Draft" plattformübergreifend spielen lassen.