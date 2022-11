"FIFA 23" als Fußball-Orakel: EA Sports berechnete mithilfe des WM-Modus seiner aktuellen Fußball-Simulation den Weltmeister bereits vor dem Eröffnungsspiel. Die Siegermannschaft überrascht, doch in der Vergangenheit lag die KI erstaunlich oft richtig.

Wer geht am 18. Dezember im Lusail Stadium von Katar als neuer Fußball-Weltmeister vom Platz? EA Sports glaubt, die Antwort schon vor dem Anpfiff des Eröffnungsspiels am 20. November zu kennen. Mithilfe des WM-Modus seiner Sport-Simulation "FIFA 23" hat der Publisher und Entwickler berechnet, wie das umstrittene Turnier in der Wüste endet. Sollte das digitale Orakel recht haben, wäre dies eine schlechte Nachricht für die deutschen Fans.

Der Weltmeister 2023 ist ...

Der Titel geht nämlich - laut Prophezeiung von "FIFA 23" - an eine südamerikanische Mannschaft mit einem äußerst prominenten Akteur: Demnach wird Argentinien Weltmeister - zum dritten Mal in der Geschichte des Landes.

Was für die Glaubwürdigkeit des "FIFA 23"-Orakels spricht, ist zum einen, dass mit PSG-Stürmer Lionel Messi einer der besten Spieler der Welt für Argentinien aufläuft und seine vermutlich letzte Chance auf einen WM-Titel nutzen möchte. Andere Hochkaräter im Team sind Inter Mailand-Stürmer Lautaro Martinenz, Mittelfeld-Stratege Rodrigo de Paul von Atlético Madrid und Manchester United-Neuzugang Lisandro Martinez.

Andererseits lag die EA-KI bei vergangenen Weltmeisterschaften erstaunlich oft richtig. In den Jahren 2010, 2014 und 2018 sagte die Software den Sieger stets korrekt vorher.

Die fiktive Mannschaft des Turniers

Den zweiten Platz in der WM in Katar macht übrigens laut "FIFA 23"-KI Brasilien. Platz Drei geht an Frankreich. Wo Hansi Flicks Jungs landen, verriet EA nicht.

Die Simulation berechnete zudem, wer den Goldenen Ball für den besten Spieler des Turniers ergattert. Auch hier ist Lionel Messi der Mann der virtuellen Stunde, auch der Goldene Schuh geht an das Ausnahmetalent. Den Goldenen Handschuh für den besten Torhüter ergattert - so die "FIFA 23"-Prophezeiung - ebenfalls ein argentinischer Spieler: Emiliano Martínez.

EA Sports hat zudem mit "FIFA 23" eine fiktive Super-Mannschaft mit den besten Spielern aller Teams berechnet und in 4-2-4-Formation zusammengestellt. Laut EA sieht die hypothetische Mannschaft des Turniers wie folgt aus: