EA Sports lässt auch den Ausgang der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen mithilfe seiner Sportsimulation "FIFA23" im Vorfeld des Turniers "berechnen". Bei den Männern hatte das Digital-Orakel richtig gelegen.

Vor jeder Fußballweltmeisterschaft der Herren lässt EA Sports seine Simulation "FIFA" den Verlauf des Turniers durchspielen, um den Sieger vorherzusagen. Nun gab man auch eine Prognose für die kommende WM der Frauen ab.

Die "FIFA 23"-Vorhersage entstand, indem man alle 64 Partien des bevorsehenden Turniers in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) simulieren ließ. Und am Ende - so das Digital-Orakel - werden die US-Amerikanerinnen den Pokal in Händen halten, nachdem man im Finale die deutsche Mannschaft mit 4:2 bezwingt.

Goldener Schuh

Auch zum Goldenen Schuh wagt EA Sports eine Prognose. Die drei torgefährlichsten Stürmerinnen sind laut "FIFA 23" Alex Morgen (USA), Alexia Putellas (Spanien) und Alex Popp aus Deutschland. Am Ende geht laut Orakel Putellas als Siegerin hervor - in der virtuellen WM lieferte sie die meisten Assists und erzielte in vier Spielen sechs Tore.

Doch wie verlässlich ist so ein digitales Orakel? Blickt man auf die Vorhersagen zum Männer-Fußball, ist die Bilanz verblüffend: 2022 hatte das "FIFA"-Orakel bereits zum vierten Mal in den Folge den Weltmeister schon vor dem realen WM-Verlauf korrekt genannt. Auch Aussagen zu einzelnen Paarungen, dem Goldenen Schuh und anderen Details hatte die Simulation oft richtig prognostiziert.

Der "FIFA Women's World Cup"-DLC für "FIFA 23" steht Besitzern des Spiels seit Dienstag, 27. Juni, kostenlos zur Verfügung.

Alle echten Matches der WM sind bei ARD und ZDF zu sehen. Die DFB-Frauen spielen in der Gruppe H und treffen in ihrem ersten Spiel am Montag, 24. Juli, auf Marokko.