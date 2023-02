Ein ganzer Abend rund um Thomas Huber: "Mainstream Media AG" zeigt gleich drei Filme über den erfolgreichen Extremkletterer, der mittlerweile Protagonist bei "WORLD OF FREESPORTS" ist, einem der drei FAST-Channels des Unternehmens.

"Aufgeben ist keine Option, aber Scheitern gehört zum Leben. Wer nicht scheitert, lebt nicht", betonte Thomas Huber (56) während seiner Buchpräsentation ("In den Bergen ist Freiheit: Ein wildes Leben") im Rahmen des Neujahresauftakts der "Mainstream Media AG". Der erfahrene Extremkletterer weiß, wovon er spricht: Zu seinen bedeutendsten Abenteuern zählt beispielsweise die erste freie Begehung von El Niño (5.13b) am El Capitan 1998. Über seine Erfahrungen, seine Höhen und Tiefen schreibt er nicht nur in seinen Büchern, sondern spricht auch in dem einen oder anderen Film darüber. So ist er nun als Protagonist bei "WORLD OF FREESPORTS", einem der drei neuen FAST-Channels (Free-Ad-Supported-Streaming-TV) des Unternehmens zu sehen.

Am Samstag, 4. Februar, zeigt der Streaming-Kanal ab 20.15 Uhr gleich drei Filme rund um den sympathischen Chiemgauer Profisportler, der heute in seiner Wahlheimat Berchtesgaden lebt. Zur Primetime startet das Sonderprogramm mit "Expedition Antarktika 2008". Darin gelang den beiden Brüdern Thomas und Alexander Huber (54) im Dezember 2008 die Erstbegehung der Holtanna-Westwand, der schwierigsten Wand in der Antarktis.

Anschließend erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer "Cerro Kishtwar - Reiß Di Zam!". Darin bezwingt der Ältere des Geschwister-Duos gemeinsam mit zwei Kollegen - nach mehreren Anläufen und zehn Tagen in der Wand - erstmals in der Geschichte die zentrale Nordwestwand des Cerro Kishtwar im indischen Himalaya. Der Film-Abend schließt mit einer Pilotfolge der neuen Reihe "Alpine Helden" von "Quattro Media". Regisseur und Hobbykletterer Malte Roeper führt darin ein sehr persönliches Gespräch mit Thomas Huber. Letzterer freut sich, dass Zuschauerinnen und Zuschauern mithilfe des Streaming-Kanals "das pure Abenteuer des Extremkletterns und anderer Extremsportarten intensiv und ausführlich" erleben können.

Ein vielversprechendes Jahr ...?

"Mainstream Media AG" launchte das Channel-Trio Ende 2022, um einerseits mit "Starke Frauen" eine "junge, dynamische Plattform" ins Leben zu rufen und andererseits mit "Filmgold" für "eine Prise Nostalgie" zu sorgen, heißt es vonseiten der Verantwortlichen. "World of Freesports" finden Sportbegeisterte aktuell bei Rakuten, LG Channels und Pluto TV. Nicht mehr lange, dann soll der FAST-Channel auch bei Zattoo, Samsung und rlaxx.tv verfügbar sein.

"Mainstream Media AG" ist unter anderem für Sendermarken wie Romance TV, Goldstar TV und den Heimatkanal bekannt.